Что посадить дома для красивых букетов: подборка цветов

Выращивание цветов – одна из самых приятных радостей садоводства. В последние годы тренд приобретает новую популярность, ведь это эстетика, забота, экономия и творчество. К тому же, у вас есть возможность выращивать сорта, которые редко встречаются в магазинах, и создавать по-настоящему уникальные букеты.

Видео дня

Срезанные цветы можно брать просто с клумб или горшков, оставляя часть цветения для любования в саду. Или же выделить специальный "черенковальный" участок – мини-цветник для домашних букетов. В любом случае важно знать, с чего начать. Эксперты составь подборку замечательных садовых цветов, которые легко выращивать.

Георгины

Георгины не только обильно цветут с начала лета до заморозков, но и прекрасно выглядят в вазе, держась свежими в течение нескольких дней.

Высаживайте клубни после окончания заморозков в хорошо обогащенную почву. Не забудьте о регулярных подкормках и поливе. Некоторые сорта нуждаются в подвязке. Избегайте гигантских сортов, если хотите удобства.

Скабиоза

Скабиоза – еще один фаворит для срезки. Ее нежные соцветия добавляют легкости и структуры любой композиции. Цветет с весны до заморозков и прекрасно чувствует себя как в саду, так и в вазе.

Высаживать цветы лучше на солнечном месте, с хорошим дренажем, ведь они не терпят застоя воды. Это многолетник, требующий минимального ухода, зато вознаграждает обильным цветением.

Исландские маки

Маки – изысканные, трогательные, яркие. Идеальны для того, чтобы добавить солнечного света в интерьер. Их волнистые лепестки в пастельных тонах создают мягкий акцент в букете.

Исландские маки легко вырастить из семян. Высевают осенью, выращивают под укрытием и пересаживают в грунт весной. Каждое растение дает десятки цветов, которые красиво смотрятся даже поодиночке. Отдавайте предпочтение солнечным, хорошо дренированным участкам.

Душистый горошек

Душистый горошек – это настоящая жемчужина для домашних букетов. Его изящные цветы наполняют дом непревзойденным ароматом и дарят эстетическое наслаждение, ассоциирующееся с английским сельским садом. Милли Наден-Робинсон называет его "архетипическим цветком", который всегда выглядит актуально и романтично.

Чтобы достичь длительного и обильного цветения – с мая по октябрь – стоит сеять семена под укрытием, а весной пересаживать в открытый грунт, обогащенный компостом. Для красивой формы используйте бамбуковые или гороховые опоры, вовремя удаляйте усики и постоянно срезайте цветы, чтобы растение не образовывало семян.

Космея

Космея – находка для новичков. Она легко выращивается, роскошно цветет и постоянно обновляется – чем чаще срезаешь, тем больше получаешь! Ее нежные шелковистые лепестки и ажурные листья добавляют легкости как клумбе, так и вазе.

Сара Рейвен, известная садовод, рекомендует сорт "Purity" – белоснежный, изящный, с контрастными зелеными листьями. Космея любит солнце и даже бедную почву, а потому не требует сложного ухода.

Чтобы создать гармоничную палитру, сочетайте "Purity" с бледно-желтой "Kiiroi" и розовой "Sonata Pink". Это дает возможность формировать букеты в светлых, воздушных тонах – идеальные для кухни, гостиной или подарков.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие растения надо сажать только в тени, а какие – на солнце.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.