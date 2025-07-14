Какие растения надо сажать только в тени, а какие – на солнце: советы для дачи

С каждым годом на дачном участке становится все меньше открытого пространства. Деревья разрастаются, кусты дают густую тень, а солнца хватает не всем культурам. Но это вовсе не проблема, если правильно подобрать растения в соответствии с уровнем освещения.

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Одни овощи и цветы нуждаются в прямых солнечных лучах, другие – наоборот, прекрасно чувствуют себя в тени или полутени. OBOZ.UA рассказывает, какие растения следует сажать в тени, я какие больше любят солнце.

Растения, которые любят солнце

Для открытых, солнечных участков, где свет присутствует в течение большей части дня, идеально подходят:

Овощи: огурцы, томаты, баклажаны, сладкий перец, кукуруза;

Ягоды и фрукты: клубника, арбузы, дыни;

Травы: базилик, розмарин, тимьян.

Эти культуры требуют минимум 6–8 часов прямого солнечного света в день, иначе урожайность может существенно снизиться.

Растения для полутени

Полутень – это места, куда солнце заглядывает только утром или вечером, а днем там преобладает рассеянный свет. Здесь комфортно будут чувствовать себя комфортно:

Овощи: все виды капусты, шпинат, свекла, салат, редис, мангольд;

Декоративные цветы: астильба, гортензия, хоста.

Полутень прекрасно подходит для культур, которые не выдерживают жары, быстро вянут на солнце или накапливают влагу в листьях.

Что сажать в тени

Полная тень – самая сложная зона для выращивания, но даже здесь можно создать продуктивное и декоративное пространство.

Пряные травы и зелень: щавель, мелисса, мята, петрушка;

Ягодные кустарники: смородина, ежевика, иногда – лесная земляника;

Теневыносливые цветы: хосты, папоротники, барвинок, валериана;

Декор: фуксия, бегония, декоративная капуста.

Совет: в затененных уголках стоит создавать миксбордеры – сочетание пряных трав, зелени и декоративных листовых растений. Это не только красиво, но и практично.

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