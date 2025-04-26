Как получить щедрый урожай помидоров, сделав одно действие в начале сезона: ключевой совет

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Известный эксперт по садоводству, который очень популярен в TikTok, Андре (@andrethefarmer) раскрыл свой ключевой совет по выращиванию помидоров. Делясь своими садоводческими знаниями, которые он собирал годами, мужчина сказал, что растения помидоров, когда они еще маленькие, нужно обрезать.

"Одна из вещей, которой я научился за эти годы, состоит в том, что когда у вас есть такие растения, как помидоры, или огурцы, или перец, или кабачки, – и они начинают цвести, и они очень маленькие, лучшее, что вы можете сделать, – это срезать эти цветы", – пояснил он.

Показывая небольшое растение помидоров на видео, Андре дал понять, что растение "не готово приносить плоды".

Вместо того чтобы позволить растению зацвести слишком рано, его рекомендация состоит в том, чтобы помочь ему сначала сосредоточиться на том, чтобы стать больше.

"Вы получите более обильный и обильный урожай", – пообещал он. Андре отметил необходимость "пожертвовать этими ранними плодами ради долгосрочного успеха".

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