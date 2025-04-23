Как спасти помидоры от фитофтороза: несколько шагов, которые нужно выполнить весной

Помидоры достаточно легко выращивать, и они известны тем, что не нуждаются в особом уходе, но огородники должны внимательно следить за их листьями. Апрель известен своей теплой, но влажной погодой, которая создает идеальные условия для разрушительной болезни под названием фитофтороз.

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Она распространяется из-за путешествующих в воде грибковых споров, и ее очень трудно контролировать, когда она попадает на огород, поскольку она быстро распространяется. Сначала он начинается в нижней части растений, из-за чего листья становятся пятнистыми, коричневыми и сморщенными, поэтому помидоры не могут производить много энергии, пишет OBOZ.UA.

Растение со слабыми листьями не сможет фотосинтезировать и будет замедленный рост, который вряд ли принесет плоды.

Если на растении все же удастся вырастить любой плод, то он загниет на стебле и станет несъедобным, когда болезнь распространится на растение.

Как защитить помидоры от фитофтороза весной

Ранний фитофтороз является распространенной проблемой в это время года, но садоводам не стоит волноваться, поскольку простой способ остановить эту болезнь – не оставлять слишком много влаги вокруг растения.

Помидорам нужно много места, чтобы расти, поскольку хороший поток воздуха помогает листьям быстрее высыхать после дождя. Убедитесь, что каждому растению достаточно места и полный солнечный свет, так как растущие в тени помидоры чаще остаются влажными, что способствует развитию болезней.

Важно всегда поливать помидоры поближе к почве вокруг основания растения, поскольку полив сверху приведет к влажным листьям и создаст идеальные условия для нагноения спор.

По словам экспертов, лучшая защита от фитофтороза – это предотвратить попадание спор возле вашего растения путем надлежащего мульчирования помидоров.

Мульчирование – это простой садовый метод покрытия растений разлагаемым материалом, который впоследствии разлагается в почве для повышения плодородия и питания растения.

Мульчирование не только создает защитный барьер вокруг помидоров, но и предотвращает переувлажнение почвы, поэтому споры не имеют шанса процветать.

Он также регулирует температуру и влажность почвы, снижая нагрузку на растение и снижая уровень влажности вокруг листьев.

Это не только помогает защитить помидоры от фитофтороза, но и питательные вещества из мульчи помогут вырастить здоровое растение, которое также более устойчиво к болезням.

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