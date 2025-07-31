Перестаньте варить брокколи: как готовить овощ, чтобы он был идеальным
Брокколи прекрасно дополнит любое блюдо благодаря большому количеству клетчатки и витаминов, однако множество людей не любят этот овощ, если приготовить его неправильно.
Хотя варка овощей остается популярным методом экономии времени, такой подход может сделать брокколи чрезвычайно горькой с неприятным запахом. Зато Карен Тедеско, шеф-повар и кулинарный эксперт, рассказала, что пассерование брокколи на сковороде дает гораздо лучшие результаты, пишет Express.
Хотя пассерование может показаться сложным, на самом деле, этот процесс просто заключается в том, чтобы приготовить брокколи с небольшим количеством оливкового масла вместе с другими ароматными ингредиентами для усиления вкуса.
Правильное приготовление брокколи создает хрустящую текстуру, в то же время слегка карамелизируя овощ, обеспечивая более приятный вкус.
Кипячение не только портит вкус брокколи, но и приводит к вымыванию большинства питательных веществ в воду. Правильное приготовление брокколи занимает менее 15 минут, обеспечивая при этом превосходный вкус, хрусткость и пользу для здоровья.
Вам понадобится:
- Сковорода с крышкой
- 450 г соцветий брокколи (одна головка брокколи)
- 60 мл (четыре столовые ложки) оливкового масла первого отжима
- Одна чайная ложка измельченного чеснока
- Пол чайной ложки хлопьев красного перца чили
- Пол чайной ложки соли
- Тертый пармезан (для подачи)
- Ломтик лимона (для подачи).
Способ приготовления
Для начала нарежьте брокколи на одинаковые соцветия и обрежьте все жесткие кончики. Разогрейте большую сковороду на средне-сильном огне. Как только сковорода достаточно нагреется, добавьте брокколи, соль и оливковое масло.
Убедитесь, что брокколи выложена одним слоем и не касается друг друга, поскольку это позволит ей лучше поджариться. Готовьте брокколи, не помешивая, в течение пяти-восьми минут, пока одна сторона не станет золотисто-коричневой.
Перемешайте брокколи, затем уменьшите огонь до среднего. Добавьте измельченный чеснок чили и влейте 60 мл воды.
Накройте сковороду крышкой и готовьте еще пять минут.
Брокколи теперь должна быть ярко-зеленой и легко прокалываться вилкой. Переложите на тарелку для подачи, украсьте ломтиками лимона и щедро посыпьте пармезаном.
Ваша идеально хрустящая и вкусная брокколи теперь готова к употреблению.
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