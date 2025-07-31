Перестаньте варить брокколи: как готовить овощ, чтобы он был идеальным

Брокколи прекрасно дополнит любое блюдо благодаря большому количеству клетчатки и витаминов, однако множество людей не любят этот овощ, если приготовить его неправильно.

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Хотя варка овощей остается популярным методом экономии времени, такой подход может сделать брокколи чрезвычайно горькой с неприятным запахом. Зато Карен Тедеско, шеф-повар и кулинарный эксперт, рассказала, что пассерование брокколи на сковороде дает гораздо лучшие результаты, пишет Express.

Хотя пассерование может показаться сложным, на самом деле, этот процесс просто заключается в том, чтобы приготовить брокколи с небольшим количеством оливкового масла вместе с другими ароматными ингредиентами для усиления вкуса.

Правильное приготовление брокколи создает хрустящую текстуру, в то же время слегка карамелизируя овощ, обеспечивая более приятный вкус.

Кипячение не только портит вкус брокколи, но и приводит к вымыванию большинства питательных веществ в воду. Правильное приготовление брокколи занимает менее 15 минут, обеспечивая при этом превосходный вкус, хрусткость и пользу для здоровья.

Вам понадобится:

Сковорода с крышкой

450 г соцветий брокколи (одна головка брокколи)

60 мл (четыре столовые ложки) оливкового масла первого отжима

Одна чайная ложка измельченного чеснока

Пол чайной ложки хлопьев красного перца чили

Пол чайной ложки соли

Тертый пармезан (для подачи)

Ломтик лимона (для подачи).

Способ приготовления

Для начала нарежьте брокколи на одинаковые соцветия и обрежьте все жесткие кончики. Разогрейте большую сковороду на средне-сильном огне. Как только сковорода достаточно нагреется, добавьте брокколи, соль и оливковое масло.

Убедитесь, что брокколи выложена одним слоем и не касается друг друга, поскольку это позволит ей лучше поджариться. Готовьте брокколи, не помешивая, в течение пяти-восьми минут, пока одна сторона не станет золотисто-коричневой.

Перемешайте брокколи, затем уменьшите огонь до среднего. Добавьте измельченный чеснок чили и влейте 60 мл воды.

Накройте сковороду крышкой и готовьте еще пять минут.

Брокколи теперь должна быть ярко-зеленой и легко прокалываться вилкой. Переложите на тарелку для подачи, украсьте ломтиками лимона и щедро посыпьте пармезаном.

Ваша идеально хрустящая и вкусная брокколи теперь готова к употреблению.

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