Подойдет для помидоров и клубники: как сделать дома жидкое удобрение

Без правильной подкормки получить вкусный и обильный урожай бывает непросто. Магазинные удобрения не всегда экологичны и доступны, поэтому все больше хозяев обращаются к натуральным решениям.

Один из самых простых и эффективных способов – приготовить жидкое удобрение своими руками. Оно не только снабдит растения необходимыми питательными веществами, но и значительно улучшит качество плодов. Издание Express обнародовало проверенный рецепт органического удобрения, которое идеально подойдет для помидоров и клубники.

Эффективное органическое удобрение

Садовница Росслин Кемерер, автор блога Our Nook of the Woods, рассказала, как приготовить собственное концентрированное жидкое удобрение – так называемый компостный чай. Для этого нужно немного воды и зеленые растительные отходы.

Для хорошего роста растениям нужны три главных микроэлемента:

Азот – способствует росту листьев;

Фосфор – отвечает за развитие корневой системы;

Калий – стимулирует цветение и плодоношение.

Помидоры и клубника особенно нуждаются в калии, поэтому для приготовления домашнего удобрения Кемерер советует использовать банановую кожуру и одуванчики – растительные остатки богаты именно этим элементом.

Рецепт домашнего жидкого удобрения

Ингредиенты:

банановые кожуры (свежие или высушенные);

листья одуванчика;

фильтрованная или дождевая вода.

Процесс приготовления:

Наполните 5-ти литровое ведро банановой шкуркой и одуванчиками. Залейте фильтрованной или дождевой водой (не используйте хлорированную воду). Накройте неплотно закрывающейся крышкой. Оставьте настаиваться от 3 дней до 3 недель.

Чем дольше удобрение настаивается, тем больше питательных веществ оно будет содержать. После недели настаивание жидкость темнеет, запах становится резким – это нормально.

Как использовать удобрение

Перед применением жидкость нужно процедить, а остатки (листья, шкурки) – закопать в грунт или компостировать.

Через 3 дня можно использовать без разбавления.

Через 7 дней – развести в пропорции 1:8 (одна часть удобрения – на восемь частей воды).

Через 14 дней и более следует разводить в соотношении 1:15.

Поливать таким удобрением нужно под корень, желательно вечером или утром, избегая попадания на листву.

Почему стоит выбрать натуральное удобрение

Это экономное и экологическое решение, ведь приготовление не требует затрат и не вредит окружающей среде.

Удобрение улучшает структуру и плодородие почвы и активирует полезные микроорганизмы, положительно влияющие на рост растений. Подкормка способствует лучшему плодоношению. Благодаря высокому содержанию калия повышается качество урожая – плоды становятся крупнее, сочнее и слаще.

И главное – удобрение абсолютно безопасно. Оно не содержит вредных веществ, поэтому подходит для участков, где играют дети или гуляют домашние животные.

Совет: храните удобрение в прохладном затененном месте, так оно будет дольше оставаться эффективным.

