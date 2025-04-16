Подойдет для помидоров и клубники: как сделать дома жидкое удобрение
Без правильной подкормки получить вкусный и обильный урожай бывает непросто. Магазинные удобрения не всегда экологичны и доступны, поэтому все больше хозяев обращаются к натуральным решениям.
Один из самых простых и эффективных способов – приготовить жидкое удобрение своими руками. Оно не только снабдит растения необходимыми питательными веществами, но и значительно улучшит качество плодов. Издание Express обнародовало проверенный рецепт органического удобрения, которое идеально подойдет для помидоров и клубники.
Эффективное органическое удобрение
Садовница Росслин Кемерер, автор блога Our Nook of the Woods, рассказала, как приготовить собственное концентрированное жидкое удобрение – так называемый компостный чай. Для этого нужно немного воды и зеленые растительные отходы.
Для хорошего роста растениям нужны три главных микроэлемента:
- Азот – способствует росту листьев;
- Фосфор – отвечает за развитие корневой системы;
- Калий – стимулирует цветение и плодоношение.
Помидоры и клубника особенно нуждаются в калии, поэтому для приготовления домашнего удобрения Кемерер советует использовать банановую кожуру и одуванчики – растительные остатки богаты именно этим элементом.
Рецепт домашнего жидкого удобрения
Ингредиенты:
- банановые кожуры (свежие или высушенные);
- листья одуванчика;
- фильтрованная или дождевая вода.
Процесс приготовления:
- Наполните 5-ти литровое ведро банановой шкуркой и одуванчиками.
- Залейте фильтрованной или дождевой водой (не используйте хлорированную воду).
- Накройте неплотно закрывающейся крышкой.
- Оставьте настаиваться от 3 дней до 3 недель.
Чем дольше удобрение настаивается, тем больше питательных веществ оно будет содержать. После недели настаивание жидкость темнеет, запах становится резким – это нормально.
Как использовать удобрение
Перед применением жидкость нужно процедить, а остатки (листья, шкурки) – закопать в грунт или компостировать.
- Через 3 дня можно использовать без разбавления.
- Через 7 дней – развести в пропорции 1:8 (одна часть удобрения – на восемь частей воды).
- Через 14 дней и более следует разводить в соотношении 1:15.
- Поливать таким удобрением нужно под корень, желательно вечером или утром, избегая попадания на листву.
Почему стоит выбрать натуральное удобрение
Это экономное и экологическое решение, ведь приготовление не требует затрат и не вредит окружающей среде.
Удобрение улучшает структуру и плодородие почвы и активирует полезные микроорганизмы, положительно влияющие на рост растений. Подкормка способствует лучшему плодоношению. Благодаря высокому содержанию калия повышается качество урожая – плоды становятся крупнее, сочнее и слаще.
И главное – удобрение абсолютно безопасно. Оно не содержит вредных веществ, поэтому подходит для участков, где играют дети или гуляют домашние животные.
Совет: храните удобрение в прохладном затененном месте, так оно будет дольше оставаться эффективным.
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