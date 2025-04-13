Розы будут больше и здоровее: помогут простые удобрения из кухни

Чтобы розы радовали вас еще более продолжительным и обильным цветением, важно подкормить растения уже в апреле, до начала активного формирования бутонов. В этот период розам особенно нужны питательные вещества, которые укрепят корневую систему и обеспечат пышное цветение. И, как оказывается, для этого не обязательно покупать дорогие удобрения – помогут обычные кухонные остатки.

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Эксперты Jackson & Perkins рассказали, что некоторые повседневные продукты, обычно остающиеся после завтрака, не только подпитывают розы, но и могут помочь бороться с вредителями. Подробности рассказало издание Mirror.

Банановая кожура

Банановая кожура – отличный природный источник калия, одного из ключевых элементов для цветения и общего здоровья роз. Она укрепляет растение, повышает его стойкость к болезням и стимулирует рост цветов.

Эксперты советуют хранить банановые шкурки в морозильной камере, а когда их накопится достаточно, перемолоть в блендере с теплой водой. Получившуюся массу следует вылить под корень роз.

Кофейная гуща

Кофейная гуща содержит азот, фосфор, калий и магний – питательные вещества, которые способствуют росту листьев и улучшают структуру почвы. К тому же сильный запах кофе отпугивает улиток.

Не стоит вносить гущу в большом количестве непосредственно на грунт – лучше смешать ее с компостом, чтобы избежать избыточной кислотности.

Яичная скорлупа

Ценный источник кальция, который необходим для формирования крепких клеток растений и развития корневой системы. Кроме того, измельченная скорлупа создает естественный барьер для улиток.

Тщательно промойте скорлупу, высушите и измельчите. Можно разложить ее вокруг растений или добавить в компоста для постепенного высвобождения полезных веществ.

Молоко

Хотя молоко не является классическим удобрением, оно обладает выраженными противогрибковыми свойствами. Особенно эффективно молоко против мучнистой росы и черной пятнистости – распространенных заболеваний роз.

Рецепт профилактического средства: смешайте 2 части воды и 1 часть молока, перелейте в пульверизатор и раз в неделю опрыскивайте листья роз. Важно – именно листья, а не корни.

"Это простое средство действительно работает, и оно является экологической альтернативой химическим препаратам. Регулярное применение снижает риск заболевания на начальной стадии", – подчеркнули эксперты.

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