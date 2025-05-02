Что посадить на даче для невероятного аромата: три садовых хита

Что может быть лучше, чем теплым весенним вечером выйти в садик и насладиться ароматом цветущих растений? Все, что нужно сделать, чтобы обеспечить себе такой отдых, это правильно выбрать виды для посадки на своем участке.

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Какие растения лучше высаживать или выставлять в горшках прямо сейчас, чтобы получить наилучший результат, узнавало издание Express. Оно обратилось к экспертам по садоводству и те назвали три растения для идеального весеннего аромата в саду.

Лучше всего то, что этим растениям не нужно много места. Они хорошо приживутся, даже если вы поместите их в контейнеры или горшки. А также станут отличным дополнением к небольшому патио.

Лаванда

Считается, что запах лаванды – один из самых приятных и успокаивающих. Его сладкие ноты дарят расслабление и спокойствие. Да, возможно, это самый очевидный выбор, но все потому, что он и самый лучший. Выбирайте сорта с фиолетовыми, розовыми или лиловыми цветами. Лаванда хорошо растет и в открытом грунте, и в горшках. А еще она привлекает насекомых-опылителей, таких как бабочки и пчелы.

Главные потребности лаванды – это хорошо дренированная почва и своевременный полив. Хотя это растение устойчиво к засухе, все е не стоит давать ему сильно пересыхать. И регулярно обрезайте лавандовый куст, если хотите получить действительно обильное цветение.

Гиацинты

Весной цветет множество луковичных цветов – подснежники, крокусы, тюльпаны, нарциссы, лилии. Но лучший аромат среди всех источают гиацинты. Эти весенние цветы не занимают много места, и их можно выращивать даже на подоконнике. Сформируйте из луковиц гиацинтов разных сортов целую композицию и любуйтесь разноцветным цветением как можно дольше.

Кстати, не только гиацинты можно миксовать между собой. Различные луковичные цветы неплохо уживаются вместе, поэтому соберите на одной клумбе и эти нежные цветы, и нарциссы с тюльпанами. Такая красота точно порадует ваш глаз.

Жасмин

Экзотический аромат жасмина считается одним из самых приятных среди всех садовых цветов. Он сладок и умеренно опьяняющ. А цветы у этого растения могут быть от белого до желтого, оранжевого и розового цвета. Лучше всего их запах раскрывается вечером и его тоже обожают насекомые-опылители.

Высаживать жасмин нужно в хорошо дренированную почву. А если у вас ограниченное пространство на участке, приобретите вьющийся сорт и обеспечьте ему опору, чтобы оно росло по ней вверх, а не вширь.

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