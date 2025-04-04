Что посадить перед Вербным воскресеньем: советы для дачи

Вербное воскресенье – это не только светлый христианский праздник, но символическое начало весеннего обновления. В эти дни природа оживает, и настает время украсить свой двор, привести в порядок сад и подготовить огород к новому сезону.

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OBOZ.UA публикует перечень растений, которые стоит посадить в канун Вербного воскресенья. Именно начало апреля считается удачным временем для высадки многих культур, которые принесут щедрый урожай.

Лук и чеснок

Если погода благоприятная, не откладывайте посадку лука и чеснока – считается, что растения, посаженные перед Вербным воскресеньем, дадут крепкий урожай и будут хорошо сохраняться в течение зимы.

Ранние овощи и зелень

Начало апреля – идеальный момент для посева моркови, редиса, шпината, салата, укропа и петрушки. Эти растения не боятся весенних заморозков и быстро прорастают, снабжая свежими витаминами уже в первой половине лета.

Саженцы деревьев и ягодных кустов

Если вы давно планировали посадить яблоню, грушу, сливу или вишню – пора действовать. Также именно сейчас следует высадить смородину, малину, крыжовник. Весенняя влага, активное солнце и умеренное тепло способствуют укоренению и хорошему приросту.

Весенние цветы

Перед Вербным воскресеньем следует добавить красок в свой сад. Высаживайте тюльпаны, нарциссы, анютины глазки, фиалки, а также готовьте цветник к лету, сея астры, бархатцы, космею. Эти цветы станут не только украшением, но и источником хорошего настроения.

Овощи для летнего и осеннего сбора

Если почва уже достаточно прогрелась, можно смело сажать ранний картофель, свеклу и капусту. Это обеспечит быстрый старт вегетации и позволит получить урожай в сокращенные сроки.

Верба

Освященная ива – обязательный атрибут Вербного воскресенья. Многие огородники именно в эти дни высаживают молодые деревца возле своих домов. Ива прекрасно приживается, не нуждается в сложном уходе, а еще, по народным верованиям, оберегает дом, приносит мир и гармонию.

OBOZ.UA ранее рассказывал, как подготовить землю и семена укропа перед посевом.

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