Чтобы получить ранний урожай: когда нужно сеять укроп

Свежий, душистый укроп – настоящее украшение грядки и незаменимый ингредиент многих блюд. Хотя это растение считается одним из самых простых в выращивании, на самом деле успех зависит от соблюдения нескольких важных условий, главное из которых – правильное время посева.

Видео дня

Неудачный момент может свести на нет все усилия: семена не взойдут или прорастут слабо, растения пожелтеют, а ожидаемого урожая не будет. OBOZ.UA рассказывает, как подготовить землю и семена и каких ошибок следует избегать при посеве укропа.

Почему важно выбрать правильное время для посева укропа

Укроп быстро растет, однако очень чувствителен к внешним условиям. Если посеять слишком рано в непрогретую почву, семена загниют, а всходов не будет. Если затянуть с посевом – появится риск, что знойное солнце высушит молодые побеги. Поэтому очень важно учитывать температуру, влажность, освещение и погодные условия в конкретном регионе.

Когда сеять укроп в открытый грунт

Весенний посев

Это самый распространенный вариант, дающий ранний урожай. Оптимальные сроки – с середины апреля по начало мая, когда температура почвы стабильно превышает +5°C, а заморозки уже не угрожают.

Юг Украины: конец марта – начало апреля;

Центр (Киев, Полтавщина): середина – конец апреля;

Север (Чернигов, Сумы): начало – середина мая.

Летний посев

Укроп можно сеять не только весной, но и в течение лета – с июня по середину августа. Летний посев позволяет постоянно обновлять грядку и иметь свежую зелень до сентября. Такой подход особенно удобен для тех, кто хочет постоянного урожая в течение сезона. Посев рекомендуется повторять каждые 2-3 недели.

Однако в жаркие месяцы земля быстро высыхает, что негативно влияет на всходы. Чтобы избежать проблем, укроп лучше сеять на частично притеняющихся грядках, например, рядом с высшими растениями. Особое внимание следует уделить поливу: в жару растения нужно увлажнять не реже 2-3 раз в неделю. Важно, чтобы почва была влажной, но не мокрой, ведь переувлажнение так же губительно для укропа, как и засуха.

Летние посевы имеют еще одно преимущество – семена в теплой земле прорастают быстрее, обычно за 7–10 дней, а зелень появляется уже через 3–4 недели после всходов.

Осенний посев

Не все знают, но укроп можно сеять и осенью. Подзимний посев (обычно в конце октября – начале ноября) позволяет семенам перезимовать в почве, а весной, с первыми лучами солнца, они начнут прорастать без вашего вмешательства. Такой способ позволяет получить зелень на 10–14 дней раньше весеннего посева.

Важно помнить: подзимний сев следует проводить только перед самыми морозами, когда семена уже не успеют прорасти, но и не будут уничтожены влагой. В южных регионах идеальное время – середина ноября, в центре – конец октября, а на севере – первая половина октября.

Когда и как не стоит сеять укроп

Несмотря на простоту в уходе, укроп очень чувствителен к условиям среды. Не рекомендуется сеять:

в переувлажненную почву, особенно после дождей – семена загниют;

слишком рано весной, когда земля еще холодная – всходов не будет или они будут слабыми;

в раскаленную землю в жару без полива – ростки быстро усохнут;

в тяжелую, кислую или забитую почву – растение будет хилым.

Как подготовить землю и семена

Укроп любит солнечные места или легкую полутень, особенно летом. Земля должна быть рыхлой, хорошо дренированной, с нейтральной кислотностью. Перед посевом участок следует перекопать, внести компост или перегной (3–5 кг на кв.м), тщательно разрыхлить и удалить все сорняки.

Семена укропа имеют плотную оболочку, поэтому их полезно замочить в воде на 1–2 дня, меняя воду каждые 6–8 часов. Это ускоряет прорастание и обеспечивает более равномерные всходы.

Высевают укроп в бороздки глубиной 1,5–2 см, с расстоянием между строчками 15–20 см. После посева землю слегка потряхивают и поливают из воронки с мелким ситом, чтобы не смыть семена. После появления всходов через 1–2 недели проводят прореживание, оставляя по 5–7 см между растениями.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, чем подкормить малину, чтобы ягоды были большими и вкусными.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.