Что посадить у капусты, чтобы увеличить урожай: удачные варианты
Капуста – одна из самых распространенных огородных культур в Украине. Ее любят за универсальность, высокую урожайность и неприхотливость в уходе. Но чтобы получить большие кочаны и минимизировать использование химических средств защиты, важно правильно организовать посадки – в частности, выбрать удачных "соседей" для капусты.
OBOZ.UA рассказывает, что посадить у капусты, чтобы увеличить урожай. Некоторые растения отпугивают вредителей, другие – улучшают почву или даже аромат и вкус капусты.
Когда и где сажать капусту
Благодаря холодостойкости ранние сорта высаживают в середине-конце апреля, среднеспелые – в начале мая, а поздние – до конца мая.
Для посадки лучше выбирать плодородную, богатую гумусом почву. Идеальные предшественники – бобовые культуры, кабачки, тыквы и огурцы. А вот после редиса, горчицы или других капустных культур сажать не стоит – растения могут унаследовать общие болезни из-за почвы.
Как правильно высаживать капусту
Рассаду лучше высаживать в пасмурный, но теплый день. Предварительно землю следует хорошо увлажнить. Вытаскивать саженцы нужно осторожно, вместе с комом земли, чтобы не травмировать корни.
Расстояние между растениями зависит от сорта:
- для ранней капусты – 30 см;
- для средней и поздней – 40–45 см.
В каждую лунку можно добавить немного удобрений и налить воду. Рассаду углубляют на 1–2 см ниже, чем она росла в горшке – это способствует лучшей приживаемости.
Соседи капусты: кто помогает росту
Правильно подобранные соседи на грядке – это не только экономия места, но и естественная защита растений и улучшение качества урожая.
Лучшие "компаньоны" для капусты:
- Сельдерей – естественный защитник от капустной мухи, тли и других вредителей. К тому же способствует улучшению вкуса кочанов.
- Чеснок и лук – благодаря своему аромату отпугивают насекомых.
- Календула и настурция украшают грядку и одновременно отпугивают белокрылку и тлю.
- Укроп, мята, чабрец – ароматные травы, которые не только улучшают вкус капусты, но и действуют как природные репелленты.
- Бобовые культуры – фасоль, горох или чечевица обогащают почву азотом, чем улучшают общее состояние капусты.
Что не стоит сажать рядом с капустой
Не все растения отлично взаимодействуют с капустой. Некоторые культуры угнетают ее рост или же сами страдают от капустных вредителей.
Неудачные соседи:
- Томаты, баклажаны, виноград, клубника могут тормозить развитие капусты, снижая урожайность.
- Другие капустные (брюссельская, брокколи, кольраби) – повышают риск распространения болезней.
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