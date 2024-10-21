Что посадить в ноябре: интересные варианты для дачи

Казалось бы, в ноябре садоводы и огородники, наконец, могут отдохнуть. Однако специалисты отмечают, что в последний месяц осени можно успеть посадить некоторые культуры. Прежде всего, все зависит от погоды – ориентироваться следует в основном на состояние почвы и наличие заморозков.

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Если почва не промерзла и грядки обладают достаточной влажностью, но при этом не превратились в грязь, а синоптики не прогнозируют длительных заморозков в ближайшие несколько недель, можно браться за посадку. Какие растения следует посадить в ноябре – читайте в материале OBOZ.UA.

Тюльпаны

Оптимальная температура для посадки тюльпанов составляет от +7 до +10 °С. Не стоит бояться низких температур – они позволяют избежать опасного заболевания тюльпанов – серой гнили, вызывающей грибок botrytis.

Обратите внимание, что преждевременная посадка часто провоцирует осеннее прорастание цветоноса, повреждаемое зимними морозами.

Сажать тюльпаны следует на солнечной грядке или в полутени, главное – без сквозняков. Тюльпанам подойдут хорошо дренированные плодородные почвы. Дренаж можно снабдить песком или торфом.

Нарциссы

Нарциссы в ноябре следует высаживать, если температура не опустилась ниже +10°С. Эти цветы хорошо переносят солнце или полутень. Лучше всего для нарциссов подходит суглинок. Садоводы советуют перед посадкой добавить в лунку немного песка или торфа, чтобы улучшить отвод лишней воды. Кислые почвы нарциссы не любят.

Яблони

Яблони можно высаживать в начале ноября, если погода теплая и нет заморозков. Для поздней посадки выбирать лучшее зимостойкие сорта – они имеют больше шансов.

По общему правилу для яблони выделяют место 3х3 м, кроме карликовых сортов. Следует позаботиться о достаточном количестве солнца. Молодые деревья не будут хорошо расти в полутени, а начнут извиваться в сторону света и тепла.

Для яблонь подойдут хорошо дренированные почвы с рН, близким к 7. Лучшие урожаи вырастут на плодородных песчаных почвах и суглинках с рН от 6 до 7.

Ягодные культуры

В ноябре еще можно успеть посадить ягодные кустарники: крыжовник, белую, черную и красную смородину, ежевику и более экзотические годжи и иргу. Выбирать следует зимостойкие сорта. Обычно это светолюбивые культуры, для выращивания которых подойдет любая почва, но лучшие урожаи можно получить на слабокислых почвах. Ежевика хорошо уродит песчаных, суглинках и черноземах с уровнем pH – 5,5-6,5.

Ревень

Что может быть лучше, чем домашний освежающий компот из ревеня? Позаботиться о посадке следует именно в ноябре. Ревень – очень холодостойкая многолетняя культура, поэтому на многие годы вы обеспечите себя регулярными урожаями.

Сажать ревень следует на солнечной грядке или в полутени. Это довольно большое растение, так что оставьте ему не менее 80 см пространства. Подойдут легкие слабокислые плодородные почвы. При осенней посадке рекомендовано углубить семена на 2-3 см и не поливать – хватит природной влаги.

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