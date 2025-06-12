Что посадить возле шпината, чтобы он хорошо рос: действенная хитрость

Смежная посадка – это популярный метод садоводства, когда различные культуры выращиваются рядом, чтобы помочь друг другу. Некоторые растения могут улучшить рост, предотвратить появление вредителей или обогатить почву для своих соседей. Это простой метод, который используется на протяжении поколений.

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Одно растение, которое продолжает оставаться любимым, – это душистый горошек (его еще называют чиной душистой). Он известен своими красочными цветами и сильным ароматом, его часто выращивают на клумбах, вдоль заборов. Но дело не только во внешнем виде. Душистый горошек также помогает саду, улучшая здоровье почвы благодаря фиксации азота - естественному процессу, во время которого определенные растения повышают уровень питательных веществ в почве, пишет OBOZ.UA.

Одним из лучших растений-компаньонов для душистого горошка является шпинат. Эти два растения хорошо дополняют друг друга и могут гармонично расти вместе.

Душистый горошек поднимается вверх, используя мало места на земле, тогда как шпинат растет низко у земли с широким листовым покрытием.

Это делает их идеальными партнерами в небольшом саду, поскольку они не конкурируют за место. Вместо этого они максимально используют доступное пространство, растут на разных уровнях.

Душистый горошек помогает улучшить почву, фиксируя азот во время процесса выращивания, что приносит пользу соседним культурам, таким как шпинат, обогащая почву.

Зато широкие листья шпината затеняют землю и помогают поддерживать почву прохладной и влажной - условия, которые любит душистый горошек, особенно в жаркие летние дни.

Шпинат также быстро растет и его можно регулярно собирать. Если посадить его вместе с душистым горошком, обе культуры могут взаимно получать пользу, не мешая друг другу.

Однако лучше избегать посадки их вблизи лука или чеснока, поскольку это может препятствовать их росту.

Эксперты также рекомендуют сажать душистый горошек на полном солнце с хорошо дренированной почвой и создавать ему опоры для плетения.

Шпинат предпочитает подобные условия, но нуждается в чуть больше тени, что делает сочетание еще более эффектным.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, когда надо сеять шпинат.

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