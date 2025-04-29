Когда нужно сеять рукколу, салат и шпинат: советы для дачи

Зелень – один из основных источников витаминов и питательных веществ, который к тому же очень просто вырастить самостоятельно. Если у вас нет опыта ухода за такими растениями, начните с простых видов зелени: рукколы, шпината и салата.

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Как их правильно сеять, ухаживать и собирать, узнавал OBOZ.UA. Вы будете удивлены, как все может быть просто.

Рукола

Руколу можно выращивать у себя на подоконнике круглый год. Она станет отличным ингредиентом не только для салатов, но и для супов, рагу и других блюд.

Сеять руколу можно в любое время года. Весной закладывать семена в открытый грунт можно, когда его температура достигнет 5-10 градусов. Первый урожай будет готов уже через несколько недель. Только выбирайте место, защищенное от холодного ветра. Летом руколу сеют в июне-июле. В таком случае урожай созреет очень быстро – за 3, максимум 4 недели. Осенью рукола продолжает расти до первых морозов. Поэтому ее можно высаживать, пока на улице стоит теплая погода без ночных заморозков. А зимой эта зелень хорошо растет в контейнерах или теплицах. Просто обеспечьте ей температуру 15-20 градусов и достаточное количество света.

Семена руколы закладывают сразу на грядку, без этапа рассады. Их помещают на глубину 1-2 см с шагом 10-15 см между растениями. Чтобы получать урожай этой зелени беспрерывно, ее можно подсевать каждые 2-3 недели. Но в таком случае грядку с руколой лучше перемещать по огороду, чтобы не истощить почву.

Для выращивания руколы в горшке подойдет универсальная почвосмесь для комнатных растений. А семена в таком случае можно закладывать всего на 1 см в глубину с шагом 2-3 см. И обязательно позаботьтесь об освещении и поливе – земля в контейнере должна быть влажной, но не мокрой.

Лайфхаки по выращиванию руколы

Не допускайте перегрева растения. В жаркие дни обеспечьте ему тень.

Избегайте застоя воды в земле. Рукола не переносит болотистую почву.

Удаляйте бутоны. Когда рукола зацветает, ее зелень делается горькой, поэтому этого не следует допускать.

Мульчируйте растение. Это поможет удержать влагу у корней руколы. Для мульчирования подойдут тонкий слой соломы, компоста или торфа.

Шпинат

Это растение достаточно устойчиво к холоду, поэтому его можно высевать в открытый грунт, когда он прогреется до 4-6 градусов. Подсевайте его раз в 2-3 недели и собирайте свежий урожай всю весну. Летом переместите грядку со шпинатом в тень или посейте его в контейнерах, которые поставьте в тени. В летние месяцы важно регулярно поливать шпинат, чтобы он не начал горчить. Высев этого растения в августе обеспечит вас свежей зеленью до начала осенних заморозков. Также можно в этот период начать выращивать шпинат под парником или в теплице. А зимой эта зелень хорошо растет в помещении, где температура не опускается ниже 10-15 градусов и освещение работает 12-16 часов в день.

Высевать шпинат нужно так, чтобы он хотя бы 4 часа в день получал солнечный свет. Субстрат при этом должен быть рыхлым и слегка увлажненным. Семена закладывают на глубину 1-2 см с шагом 10-15 см между рядами и 2-3 см между растениями в ряду.

В контейнерах растение хорошо растет на питательном плодородном субстрате. В таком случае семена углубляют на 1 см и делают шаг между семенами 3-5 см.

Лайфхаки по выращиванию шпината.

Мульчируйте почву после посева. Используйте органическую мульчу, чтобы защитить корни растения от перегрева и высыхания.

Собирайте урожай молодым. Обычно после 6-8 недель выращивания листья шпината достигают достаточного размера. Полезным также будет бэби-шпинат.

Обрывайте только боковые листики. Если оставлять центральную розетку целой, она скоро даст еще один урожай.

Салат

Популярных сортов салата существует немало – кочанный, айсбер, ромен, кудрявый, корн-салат, кресс-салат, латук. Основные принципы их выращивания более или менее совпадают.

Весной салаты высевают, когда проходит угроза ночных заморозков ниже -5 градусов. Начать можно в апреле и продолжать до середины июня. Летом салат посеять в открытую почву не получится – он просто не успеет созреть. Вне сезона это растение выращивают в теплице или можно обустроить грядку на подоконнике.

Если вы хотите получить салатный микрогрин, подсевайте семена каждые две недели. Летом можно увеличить частоту до раза в неделю. Растение больше всего любит питательную, рыхлую и хорошо дренированную почву с не очень кислой реакцией. Полив должен быть регулярным и умеренным. Лучше всего эта зелень растет на солнце без сильного воздействия ветров или сквозняков.

Салат можно высевать сразу в открытую почву. Тогда грядку заранее перекапывают и удобряют, создают борозды глубиной 2 см и закладывают семена на расстоянии 20 см друг от друга. Также растение можно выращивать через рассаду. В таком случае ее нужно будет пикировать перед переносом на огород.

Грядку с салатом важно регулярно рыхлить, удалять с нее сорняки и поливать. В период засухи кочаны салата не завязываются в головки, а листья становятся грубыми и горькими. Также важно не допускать цветения растения – это плохо влияет на его вкусовые и питательные качества.

На подоконнике салат тоже можно выращивать. Но потребуется достаточно большой контейнер, в котором поместится почва слоем в 10 см. Это должна быть питательная смесь из дерновой земли, перегноя и песка в соотношении 2:2:1. Семена в него углубляют на 1,5 см с шагом 5 см. Всходам и зелени понадобится достаточный уровень влажности воздуха, поэтому не забывайте опрыскивать растения.

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