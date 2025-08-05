Какие Карибские острова самые безопасные для путешествия: топ-4

Отдых на Карибских островах звучит, как обещание райского отпуска. Однако испортить впечатление может достаточно высокий уровень преступности, присущий практически всему региону.

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Местные банды могут нападать на туристов или грабить их. Госдепартамент США советует американцам, отправляющимся на Карибы, быть особенно внимательными. Однако, как пишет издание Travel off Path, четыре островных государства Карибского бассейна все же обещают своим гостям спокойный и безопасный отдых.

Аруба

Небольшая островная страна входит в состав Королевства Нидерландов. Благодаря "голландскому" статусу Аруба значительно безопаснее для посещения, чем любой другой тропический остров в этой части мира. Уровень преступности здесь ниже, чем на Ямайке или в Доминиканской Республике. Госдеп США предоставил стране первый уровень безопасности, рекомендовав своим гражданам соблюдать стандартные меры предосторожности. Простыми словами это означает, что во время отпуска на Арубе достаточно следить за своими вещами в обычном режиме – вряд ли вы станете жертвой преступников.

Кюрасао

Кюрасао, еще одна карибская жемчужина в короне Нидерландов. Этот остров известен своими красочными домами колониальной эпохи, белыми пляжами, на которых живут миролюбивые дикие свиньи, и яркими коралловыми рифами. В последние годы он стал значительно популярнее, хотя цены здесь сложно назвать бюджетными. Кюрасао оценивают как значительно более спокойный и безопасный, чем большинство карибских курортов. Он тоже имеет первый уровень безопасности. Хотя здесь иногда случаются мелкие кражи, большая часть острова безопасна для туристов.

Сент-Китс и Невис

Одно из самых популярных направлений для приключений в Карибском бассейне. Сент-Китс и Невис привлекает как любителей полежать на пляже, так и фанатов активного отдыха. Здесь вас ждет золотистый песок и кристально чистое море, горные тропины и пышные тропические леса. И хотя на этом острове не увидишь больших толп туристов, прибывших на круизном лайнере, Сент-Китс и Невис остается спокойным уголком для райского отдыха. Тяжкие преступления в отношении туристов здесь настоящая редкость, а большинство мелких правонарушений совершаются, как правило, с туристами, которые забыли о стандартных мерах безопасности и потеряли бдительность.

Барбадос

Известный своими потрясающими белыми пляжами, яркими фестивалями, британским колониальным наследием и великолепной кухней, Барбадос – квинтэссенция Карибского региона. Что касается экономического развития и уровня жизни, он также находится в более богатом конце шкалы, демонстрируя гораздо более высокие результаты, чем большинство соседних островов. Это отражается и на уровне преступности, который здесь относительно невысок. В туристических зонах, особенно в Бриджтауне, Холтауне и Сент-Лоуренс-Геп достаточно полиции и камер наблюдения, поэтому карманники и хулиганы беспокоят туристов крайне редко.

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