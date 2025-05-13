Что посмотреть на Netflix: 7 новинок на вечер: 7 новинок на вечер

Netflix снова порадовал зрителей подборкой новых фильмов и сериалов, которые стоит добавить в список вечернего просмотра. Платформа представила семь свежих релизов, среди которых есть как захватывающие триллеры, так и трогательные драмы.

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Эти новинки охватывают разные жанры и темы - от подростковых историй до исторических событий. Если вы еще не определились с планами на вечер, эта подборка поможет сделать выбор. Независимо от настроения, здесь найдется что-то интересное для каждого. Смотрите, выбирайте и наслаждайтесь новыми историями от Netflix.

Убийственный американский брак (A Deadly American Marriage)

Этот фильм Netflix раскрывает историю внешне идеальных супругов, чья жизнь скрывает мрачные и опасные тайны. Когда один из партнеров начинает раскрывать скрытую правду о своем избраннике, он или она оказывается в центре сети обмана, измены или криминальных деяний.

Выясняется, что один из супругов ведет двойную жизнь, полную рисков и опасных связей. Главному герою приходится столкнуться с шокирующей реальностью и потенциально смертельными последствиями. Теперь ему или ей придется бороться, чтобы выжить и раскрыть всю полноту опасности, скрывающейся за фасадом их брака.

Опустошение (Havoc)

Фильм разворачивается в криминальном мире после неудачной наркосделки, приведшей к значительным последствиям. В центре сюжета - раненый детектив, который должен погрузиться в опасное подполье города. Его главная цель - спасти сына влиятельного политика, которого похитили во время этих событий.

Прокладывая себе путь через мир преступности, детектив сталкивается с неожиданными препятствиями и предателями. Во время поисков он раскрывает глубокую сеть заговора и коррупции, которая угрожает его собственной жизни и ставит под сомнение все, что он знал.

Юношество (Adolescence)

Это британский психологический криминальный сериал, вышедший на Netflix 13 марта 2025 года. Сюжет разворачивается вокруг 13-летнего Джейми Миллера, которого задерживают за убийство одноклассницы Кэти. В течение четырех серий, снятых в стиле one-shot, зрители наблюдают за расследованием через видение ситуации со стороны семьи, детективов и психолога, назначенного для работы с подозреваемым.

Сериал поднимает важные вопросы о токсичных онлайн-культурах, таких как "инсел" и "маносфера", и их влиянии на подростков. Он также поднимает темы буллинга, одиночества и поиска идентичности в цифровую эпоху. "Юношество" получил высокую оценку критиков и зрителей, став одним из самых обсуждаемых сериалов года.

Британия и Блиц (Britain and the Blitz)

Тема ленты касается периода интенсивных бомбардировок Великобритании нацистской Германией во время Второй мировой войны. Эта кампания длилась с сентября 1940 по май 1941 года и была направлена прежде всего против британских городов, особенно Лондона.

Основной целью Германии было сломить боевой дух британского населения и вынудить страну к капитуляции. Блиц вызвал значительные разрушения городов, многочисленные жертвы среди гражданского населения и кардинально изменил повседневную жизнь британцев. Несмотря на огромные испытания, Блиц не достиг своей стратегической цели и не сломал сопротивление и дух британского народа.

Плохое влияние (Bad Influence)

Фильм является испанским романтическим триллером, снятым по мотивам популярного романа с Wattpad "Mala Influencia". Режиссером является Хлои Уоллес, а главные роли исполнили Элеа Рошера и Альберто Ольмо.

Сюжет фокусируется на Риз Раселл, богатой школьнице, которая начинает получать анонимные угрозы. Ее отец нанимает Эроса, бывшего преступника, в качестве ее телохранителя. Между ними развивается запретная любовь, которая осложняется тайнами их прошлого. Выясняется, что настоящим преследователем является Пейтон, друг Эроса, который работал в школе Риз и ищет мести за смерть своей матери в пожаре, вызванном рестораном отца Риз. Фильм завершается на оптимистической ноте, когда Риз присоединяется к танцевальной труппе, а Эрос поддерживает ее, обещая новое начало.

Бабушки (Nonnas)

Это комедийная драма, вышедшая на Netflix 9 мая 2025 года. Фильм режиссера Стивена Чбоски, основанный на реальных событиях, рассказывает историю Джо Скаравеллы (Винс Вон), который после потери матери открывает итальянский ресторан в Стейтен-Айленде. Его цель - почтить память матери и создать место, где будут готовить местные бабушки, или "нонны", используя традиционные рецепты.

В центре сюжета - Джо, который после смерти матери решает открыть ресторан, где будут готовить бабушки, сохраняющие кулинарные традиции. Несмотря на трудности, такие как финансовые проблемы и отсутствие клиентов, Джо продолжает борьбу за свою мечту.

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