Фильмы на реальных событиях, которые захватят вас полностью: топ-5

Жизнь называют лучшим сценаристом. И этим активно пользуются авторы кино, которые снимают фильмы по реальным событиям.

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OBOZ.UA решил составить подборку не самых очевидных фильмов, в основу которых легли настоящие истории. Одни вас насмешат, другие позабавят, но ни одна не заставит скучать.

Аутсайдеры (Форд против Феррари)

Увлекательная спортивная драма рассказывает о дружбе и совместном успехе чудаковатого автогонщика Кена Майлза (Кристиан Бейл) и конструктора Кэрролла Шелби (Мэтт Дэймон). Они бы никогда не встретились, если бы не страстное желание автомагната Генри Форда наконец победить непреодолимую конюшню Ferrari в гонках на выносливость "24 часа Ле-Ман" и спасти свой бизнес от кризиса. Для этого предприниматель уговаривает Майлза и Шелби объединить усилия для создания гоночного болида Ford GT-40, который впоследствии стал легендой.

Смерть Сталина

Как для гротескной комедии лента Армандо Иануччи содержит чрезвычайно богатую историческую фактуру. И прекрасно, со значительной долей юмора передает ужасную атмосферу эпохи сталинского террора. Итак, начало марта 1953 года, Москва. Генсек КПСС Иосиф Сталин внезапно теряет сознание в одиночестве в своем кабинете. Но никто не спешит ему на помощь - даже самые близкие холодеют от страха потревожить вождя. Вскоре становится понятно, что тиран на самом деле умер. Карикатурные члены политбюро, среди которых Берия, Молотов, Хрущев, Маленков, а также сильно пьющий сын Сталина Василий и мачо-генерал Георгий Жуков начинают ожесточенную борьбу за самый высокий пост в СССР. Все это выливается в череду гомерически смешных ситуаций, в которых на поверхность выходят низость и худшие человеческие пороки первых лиц Страны Советов. Комедия получилась настолько точным высказыванием, что ее прокат от греха подальше запретили в России.

Эрин Брокович

Жила себе в Калифорнии одинокая и безработная многодетная мать Эрин Брокович. Он других женщин похожей судьбы ее отличали железный характер и абсолютное нежелание подстраиваться под требования общества. Однажды, когда она все же нашла работу в адвокатской фирме, неугомонная Эрин раскопала злоупотребления местной газовой компании, которая использовала в производстве токсичный хром, из-за чего болели местные жители. И женщина решила отстаивать интересы таких же матерей, как сама, до конца. Джулия Робертс, воплотившая на экране ту самую непреклонную Эрин Брокович, получила за свою блестящую игру "Оскар".

Игра на понижение

Кто бы мог подумать, что из такого скучного явления, как глобальный экономический кризис 2008 года можно создать увлекательный комедийный триллер. Впрочем, режиссеру и сценаристу Адаму Маккею это удалось. Он собрал блестящий актерский ансамбль (Кристиан Бэйл, Стив Карелл, Райан Гослинг, Брэд Питт, Мариса Томей) и показал, как надувается и лопается финансовый пузырь в простых и понятных человеческих историях. Добавьте к этому остроумные камео Марго Робби, Энтони Бурдена и Селены Гомес, которые играют самих себя, а также появление в кадре настоящего нобелевского лауреата по экономике Ричарда Талера. А еще динамичный монтаж, интересные вставки с объяснением главных экономических терминов. С этим фильмом вы прекрасно проведете вечер, а еще заметно повысите свою финансовую грамотность.

Барри Сил: Король контрабанды

Обычно на этом месте в подобных списках оказывается сногсшибательная криминальная комедия Стивена Спилберга "Поймай меня, если сможешь" с Леонардо Ди Каприо и Томом Хэнксом. Она рассказывает историю заядлого проходимца Фрэнка Эбигнейла. Ее, наверное, видели уже все. Но несколько похожая по сюжету (хотя и совершенно отличная по жанру) лента о летчике Барри Сила во-первых, держит внимание не хуже, а во-вторых открывает исполнителя главной роли Тома Круза, как действительно талантливого актера. Он сыграл того самого Барри - пилота с не очень чистой репутацией, которому ЦРУ предлагает сотрудничество в обмен на защиту от претензий полиции. Ловкий авиатор соглашается, но во время путешествия с миссией в Колумбию налаживает сотрудничество с тамошним наркокартелем. Теперь ему придется как-то выкручиваться, выполняя роль двойного агента.

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