Что посмотреть на Пасху: фильмы для всей семьи

Пасха — это не только время духовного обновления и семейного тепла, но и прекрасная возможность провести уютный вечер в кругу самых родных. После праздничной литургии, пасхального завтрака и общения с близкими приятно вместе посмотреть хороший фильм.

Такие моменты объединяют, дарят эмоции и создают особую атмосферу праздника. В 2025 году есть немало лент, которые подойдут для семейного просмотра – от душевных драм до веселых комедий и вдохновенных историй о вере и надежде.

OBOZ.UA собрал подборку фильмов, которые помогут сделать Пасху еще теплее. Выбирайте то, что близко именно вашей семье, и создавайте особые пасхальные воспоминания вместе.

Страсти Христовы (The Passion of the Christ, 2004)

Фильм "Страсти Христовы", снятый режиссером Мелом Гибсоном и выпущенный в 2004 году, рассказывает о последних двенадцати часах жизни Иисуса Христа, начиная с его молитвы в Гефсиманском саду.

Лента отличается чрезвычайно реалистичным и жестоким изображением страданий Христа, что вызвало множество дискуссий и споров среди зрителей и критиков. Фильм имел большой коммерческий успех, собрав значительную кассу по всему миру и получил несколько номинаций на престижные кинопремии. "Страсти Христовы" остаются одной из самых известных и влиятельных экранизаций библейской истории о последних днях Иисуса.

Крашенка (2024)

Украинская семейная комедия "Крашенка" рассказывает о семье Забияк, которая, несмотря на войну, впервые за многие годы собирается на Пасху в родительском доме. Две сестры и брат надеются найти уют, но зато сталкиваются со странным поведением отца, который решил построить ракету для удара по Москве с целью окончания войны. Фильм показывает, как дети пытаются справиться с абсурдным планом отца и одновременно разобраться со своими давними противоречиями. "Крашенка" обещает быть забавной историей о семейных отношениях на фоне военных реалий. Лозунг фильма "Победа - дело семейное" отражает его основную идею.

Последнее искушение Христа (The Last Temptation of Christ, 1988)

Фильм, режиссером которого является Мартин Скорсезе, вышел на экраны в 1988 году и вызвал значительную полемику из-за своей нетрадиционной трактовки жизни Иисуса Христа. В главных ролях снялись Виллем Дефо как Иисус и Гарви Кейтель как Иуда. Сюжет фильма исследует внутреннюю борьбу Христа и его мнимый искушение отказаться от своей миссии на кресте ради обычной человеческой жизни. Из-за своего контроверсионного содержания фильм столкнулся с протестами и запретами в некоторых странах, но получил высокую оценку от многих критиков за свою художественную смелость и глубокое исследование веры. "Последний искушение Христа" остается знаковой и провокационной лентой, побуждающей к размышлению о природе божественной и человеческой.

Принц Египта (The Prince of Egypt, 1998)

Это анимационная эпическая история о жизни пророка Моисея. Сюжет охватывает его удивительное спасение в детстве, рост при дворе фараона и внутреннюю борьбу, когда он узнает свое настоящее происхождение. Фильм показывает путь Моисея к осознанию своего призвания – освобождению еврейского народа из рабства. Это трогательный рассказ о вере, отваге и самопожертвовании.

Интервью с Богом (An Interview with God, 2018)

Это глубокая драматическая история о журналисте Поле Ашере, который после возвращения с войны в Афганистане переживает личный кризис. Он пытается справиться с внутренними травмами, проблемами в браке и утратой веры. В этот сложный период он знакомится с таинственным мужчиной, утверждающим, что является Богом, и соглашается на серию интервью с ним. Во время разговоров Пол пытается найти ответы на самые важные вопросы жизни, веры и предназначения.

Хоп (Hop, 2011)

"Гоп" - это веселая анимационная комедия о встрече двух совершенно разных миров: реального и волшебного. Главный герой Фред — безработный бездельник, который случайно сбивает сбежавшего из дома машиной Пасхального кролика, потому что не хочет продолжать семейную традицию. Пока кролик восстанавливает силы, Фред вынужден взять на себя ответственную миссию – разносить пасхальные яйца детям по всему миру. В этом случае оба героя узнают много нового о себе, дружбе и настоящем призвании.

Пасхальное воскресенье (Easter Sunday, 2022)

Американская комедия "Пасхальное воскресенье" рассказывает о стендап-комике Джо Коя, который пытается получить главную роль, чтобы заработать деньги для своей семьи, но сталкивается с требованием продюсеров по филиппинскому акценту. Параллельно с этим его мать настаивает на его приезде на Пасху, создавая дополнительное давление.

Фильм также открывает попытки Джо наладить отношения со своим сыном-подростком. В ленте комически изображается рутинная жизнь филиппинской семьи в канун праздника, наполненная специфическими шутками и стереотипными ситуациями. Зрители смогут увидеть элементы филиппинской культуры.

Кролик Петя (Peter Rabbit, 2018)

Американский анимационный комедийный фильм 2018 года создан на основе классических сказок Беатрикс Поттер, английской детской писательницы. В фильме рассказывается о малышке-кролике Петрике, который вместе с сестренками и мамой живет в глубокой норе в лесу. Главный герой часто попадает в разнообразные приключения, выбирая путь уловок и развлечений, однако ему приходится также сталкиваться с врагом — фермером МакГрегором, который охотится на кроликов и любит готовить выпечку с мясом этих животных.

Когда Петя разрабатывает смелый план, чтобы забрать урожай с фермерского поля, его ждут опасные испытания. Это веселая и увлекательная история, сочетающая классический сюжет с современным анимационным стилем.

Брюс Всемогущий (Bruce Almighty, 2003)

Комедийный фильм "Брюс Всемогущий" рассказывает о тележурналисте Брюсе Нолане, который постоянно жалуется на свою неудачную жизнь и обвиняет во всем Боге. Однажды Брюс неожиданно встречает самого Бога, который, выслушав его ропот, предлагает ему на неделю занять Его место, наделив Брюса всемогущими силами.

Сначала Брюс использует эти вновь обретенные способности для удовлетворения собственных желаний и мести своему сопернику. Однако впоследствии он начинает понимать всю ответственность, лежащую на плечах Бога, и сталкивается с непредсказуемыми последствиями своего произвола. Фильм является фантастической комедией, исследующей темы веры, ответственности и подлинного счастья.

