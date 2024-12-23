Что празднуют 23 декабря: все об этом дне

23 декабря православные верующие чтят память мучеников на Крите: Феодула, Саторнина, Европа, Геласия, а также – преподобного Павла, епископа Неокесарийского. Именины празднуют Анатолии, Ангелины, Анны, Григории, Евгении, Евдокии, Константины и Яковы.

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В мире отмечают Всемирный день сноуборда, а в Украине – День военнослужащих оперативного контроля всех уровней. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 23 декабря

По новоюлианскому календарю 23 декабря чтят память мучеников на Крите: Феодула, Саторнина, Европы, Геласия и других святых. III век был временем жестоких гонений на христиан в Римской империи. О жизни святых мучеников Крита сохранилось немного сведений. По церковным преданиям, они были простыми людьми, исповедующими христианство. Когда начались гонения на христиан, они открыто признали свою веру и отказались от поклонения языческим богам.

Преподобный Павел, епископ Неокесарийский, был одним из самых почитаемых святых раннехристианской Церкви. Он жил в III-IV веках, в период острых религиозных споров и жестоких гонений на христиан. Несмотря на все трудности, святой Павел остался верен своим убеждениям и стал ярким примером мужества и веры.

23 декабря отмечается День военнослужащих оперативного контроля всех уровней в Украине. Праздник посвящен военнослужащим, обеспечивающим оперативное управление и связь в ВСУ. Их работа – это стратегическая составляющая, без которой невозможно эффективное функционирование армии. Военнослужащие оперативного контроля играют критическую роль в обеспечении обороноспособности страны. Они отвечают за сбор, анализ и распространение информации, принятие решений и координацию действий войск.

Также в странах мира 23 декабря отмечают:

День флага в Швеции;

День рождения Императора Японии;

Национальный день выпечки и День перечных орешков в США.

Исторические события 23 декабря

1846 – Братья Джордж и Майкл Боинги основали компанию по выпуску велосипедов, которая сейчас занимается авиастроением и авиаперевозками.

1913 – Состоялся первый полет самолета И.Сикорского "Илья Муромец".

1947 – В Bell Laboratories американские ученые Уолтер Браттейн и Уильям Шокли продемонстрировали свое изобретение – транзистор.

1954 – первая успешная пересадка почки в мире. Рональд Херрик пожертвовал почку своему брату-близнецу Ричарду. Трансплантация прошла в госпитале Brigham в Бостоне, штат Массачусетс.

1968 – Американские астронавты Борман, Ловелл и Андерс стали первыми людьми, достигшими орбиты Луны.

1972 – Манагуа, столица Никарагуа, разрушена землетрясением мощностью 6,5 балла. Погибли более 10 тысяч человек.

1972 – Через 73 дня после авиакатастрофы самолета рейса 571 Air Force в Андах было спасено 16 жертв аварии. На основе этих событий в 1993 году режиссер Фрэнк Маршалл снял фильм "Живые".

1973 – катастрофа Ту-124 во Львове, 17 погибших.

1990 – На всенародном референдуме 88% граждан Словении проголосовали за независимость страны от Югославии.

1995 – В Индии во время новогодних празднований в результате пожара в Дабвале в огне погибли 540 человек, в том числе 170 детей.

2015 – российские хакеры совершили кибератаку на энергетические компании Украины.

Кто родился 23 декабря

1790 – Жан-Франсуа Шампольон, французский историк-ориенталист, лингвист. Признан основатель египтологии, которому удалось расшифровать иероглифы.

1878 – Степан Тимошенко, украинский, американский и немецкий ученый. Отец теоретической механики. Основоположник теории прочности материалов, теории упругости и колебаний.

1925 – Пьер Береговуа, французский премьер-министр украинского происхождения.

1956 – Дэвид Майкл "Дэйв" Мюррей – гитарист хеви-металл-группы Iron Maiden.

1964 – Эдди Веддер, американский музыкант и соучредитель группы Pearl Jam.

1968 – Карла Бруни, итало-французская модель, поп-певица, супруга президента Франции Николя Саркози

1999 – Максим Лях, солдат Вооруженных сил Украины, участник русско-украинской войны, Герой Украины (посмертно).

В этот день умерли:

1789 – Шарль-Мишель Эпе, один из основателей сурдопедагогики.

1890 – Зайцев Иван Кондратьевич, украинский и русский художник-портретист, автор мемуаров "Воспоминания старого учителя" о Тарасе Шевченко.

1907 – Пьер Жюль Сезар Жансен, французский астроном, первым нашедший новый химический элемент гелий на Солнце.

1934 – Георг Элис Мюллер, немецкий философ, один из первых экспериментальных психологов. Профессор в Геттингене и Черновцах.

1973 – Джерард Петер Койпер, нидерландский и американский астроном.

2007 – Оскар Питерсон, канадский джазовый пианист.

Ранее OBOZ.UA публиковал полный календарь всех важнейших православных праздников на 2025 год.

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