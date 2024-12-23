Какие места в мире повышают уровень дофамина: рейтинг для туристов

Путешествия приносят яркие впечатления, новые знания и бесценный опыт. Некоторые места в мире, благодаря своей природной красоте, культурному богатству или интересным развлечениям, способны вызвать настоящий всплеск дофамина, говорят эксперты.

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Уровень дофамина повышается при переживании положительных эмоций, достижении целей и получении новых впечатлений. Издание Express обнародовало топ мест, которые точно помогут получить невероятные впечатления.

Новое исследование, проведенное Scenic Cruises в сотрудничестве с клиническим психологом доктором Гурпретом Кауром, показало, какие туристические направления улучшают настроение. Доктор Каур тщательно отобрал каждый показатель, поскольку солнечный свет повышает уровень дофамина, а качественная кухня предлагает необходимые питательные вещества и наслаждение. Прогулка снижает уровень кортизола, помогая регулировать дофамин, а чистый воздух улучшает работу мозга.

1. Сплит

Годовое количество солнечных часов – 2631.

Качество воздуха PM2,5 (мкг/м3) – 10.

Качество зеленых насаждений (Со 100) – 58.

Средний рейтинг ресторанов в Google (С 5) – 4,7.

Оценка пеших маршрутов (из 100) – 97.

Общая оценка (Со 100) – 100.

Сплит – это удивительный город на побережье Адриатического моря, гармонично сочетающий богатую историю, современный ритм жизни и непревзойденную природную красоту. Сплит является одним из самых популярных туристических направлений Хорватии. Узкие улочки Старого города приглашают прогуляться и насладиться атмосферой средневековья. Современные кафе, рестораны и магазины создают контраст с древней архитектурой.

2. Амстердам

Годовое количество солнечных часов – 1662.

Качество воздуха PM2,5 (мкг/м3) – 13.

Качество зеленых насаждений (Со 100) – 84.

Средний рейтинг ресторанов Google (С 5) – 4,6.

Оценка пеших маршрутов (из 100) – 85.

Общая оценка (Со 100) – 98.

Амстердам предлагает развлечения на любой вкус: от спокойных прогулок по каналам до бурной ночной жизни. Город хорошо обустроен для туристов. Здесь есть удобная транспортная система, многие гостиницы на любой бюджет и разнообразные магазины. Также столица Нидерландов – крупный культурный и художественный центр.

3. Таллин

Годовое количество солнечных часов – 1923 год.

Качество воздуха PM2,5 (мкг/м3) – 5.

Качество зеленых насаждений (Со 100) – 77.

Средний рейтинг ресторанов в Google (С 5) – 4,6.

Оценка пеших маршрутов – 78.

Общая оценка (Со 100) – 97.

Таллинн сочетает средневековую атмосферу и современный европейский стиль. Это идеальный город для тех, кто ищет спокойный отдых, интересные экскурсии и незабываемые впечатления. ЮНЕСКО включило Старый город Таллинна в список мирового наследия. Узкие улочки, средневековые дома, башни и соборы перенесут вас во времена рыцарей и ганзейских купцов.

4. Новый Орлеан

Годовое количество солнечных часов – 2649.

Качество воздуха PM2,5 (мкг/м3) – 8.

Качество зеленых насаждений (Со 100) – 78.

Средний рейтинг ресторанов в Google (С 5) – 4,5.

Оценка пеших маршрутов – 65.

Общая оценка (Со 100) – 96.

В Новом Орлеане смешиваются различные культуры, музыка, кухня и архитектура. Город считается родиной джаза. Вы можете насладиться живыми выступлениями джазовых музыкантов в многочисленных клубах и барах по всему городу. Один из самых известных карнавалов Марди Гра проходит именно в Новом Орлеане. Это яркий праздник с парадами, костюмами и музыкой.

5. Лиссабон

Годовое количество солнечных часов – 2806.

Качество воздуха PM2,5 (мкг/м3) – 12.

Качество зеленых насаждений (Со 100) – 68.

Средний рейтинг ресторанов в Google (С 5) – 4,6.

Оценка пеших маршрутов – 64.

Общая оценка (Со 100) – 95.

Лиссабон влюбляет в себя с первого взгляда. Он сочетает в себе богатую историю, живописную архитектуру, вкусную кухню и радушных людей. Алфама – старейший район Лиссабона с узкими улочками, белыми домами и атмосферой средневековья. Лето в Лиссабоне теплое и солнечное, а зима мягкая. Отдых в Лиссабоне обойдется дешевле, чем во многих других европейских столицах.

В рейтинг также вошли:

Кадис, Испания.

Малага, Испания.

Ливерпуль, Великобритания.

Ванкувер, Канада.

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