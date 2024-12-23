Какие места в мире повышают уровень дофамина: рейтинг для туристов
Путешествия приносят яркие впечатления, новые знания и бесценный опыт. Некоторые места в мире, благодаря своей природной красоте, культурному богатству или интересным развлечениям, способны вызвать настоящий всплеск дофамина, говорят эксперты.
Уровень дофамина повышается при переживании положительных эмоций, достижении целей и получении новых впечатлений. Издание Express обнародовало топ мест, которые точно помогут получить невероятные впечатления.
Новое исследование, проведенное Scenic Cruises в сотрудничестве с клиническим психологом доктором Гурпретом Кауром, показало, какие туристические направления улучшают настроение. Доктор Каур тщательно отобрал каждый показатель, поскольку солнечный свет повышает уровень дофамина, а качественная кухня предлагает необходимые питательные вещества и наслаждение. Прогулка снижает уровень кортизола, помогая регулировать дофамин, а чистый воздух улучшает работу мозга.
1. Сплит
- Годовое количество солнечных часов – 2631.
- Качество воздуха PM2,5 (мкг/м3) – 10.
- Качество зеленых насаждений (Со 100) – 58.
- Средний рейтинг ресторанов в Google (С 5) – 4,7.
- Оценка пеших маршрутов (из 100) – 97.
- Общая оценка (Со 100) – 100.
Сплит – это удивительный город на побережье Адриатического моря, гармонично сочетающий богатую историю, современный ритм жизни и непревзойденную природную красоту. Сплит является одним из самых популярных туристических направлений Хорватии. Узкие улочки Старого города приглашают прогуляться и насладиться атмосферой средневековья. Современные кафе, рестораны и магазины создают контраст с древней архитектурой.
2. Амстердам
- Годовое количество солнечных часов – 1662.
- Качество воздуха PM2,5 (мкг/м3) – 13.
- Качество зеленых насаждений (Со 100) – 84.
- Средний рейтинг ресторанов Google (С 5) – 4,6.
- Оценка пеших маршрутов (из 100) – 85.
- Общая оценка (Со 100) – 98.
Амстердам предлагает развлечения на любой вкус: от спокойных прогулок по каналам до бурной ночной жизни. Город хорошо обустроен для туристов. Здесь есть удобная транспортная система, многие гостиницы на любой бюджет и разнообразные магазины. Также столица Нидерландов – крупный культурный и художественный центр.
3. Таллин
- Годовое количество солнечных часов – 1923 год.
- Качество воздуха PM2,5 (мкг/м3) – 5.
- Качество зеленых насаждений (Со 100) – 77.
- Средний рейтинг ресторанов в Google (С 5) – 4,6.
- Оценка пеших маршрутов – 78.
- Общая оценка (Со 100) – 97.
Таллинн сочетает средневековую атмосферу и современный европейский стиль. Это идеальный город для тех, кто ищет спокойный отдых, интересные экскурсии и незабываемые впечатления. ЮНЕСКО включило Старый город Таллинна в список мирового наследия. Узкие улочки, средневековые дома, башни и соборы перенесут вас во времена рыцарей и ганзейских купцов.
4. Новый Орлеан
- Годовое количество солнечных часов – 2649.
- Качество воздуха PM2,5 (мкг/м3) – 8.
- Качество зеленых насаждений (Со 100) – 78.
- Средний рейтинг ресторанов в Google (С 5) – 4,5.
- Оценка пеших маршрутов – 65.
- Общая оценка (Со 100) – 96.
В Новом Орлеане смешиваются различные культуры, музыка, кухня и архитектура. Город считается родиной джаза. Вы можете насладиться живыми выступлениями джазовых музыкантов в многочисленных клубах и барах по всему городу. Один из самых известных карнавалов Марди Гра проходит именно в Новом Орлеане. Это яркий праздник с парадами, костюмами и музыкой.
5. Лиссабон
- Годовое количество солнечных часов – 2806.
- Качество воздуха PM2,5 (мкг/м3) – 12.
- Качество зеленых насаждений (Со 100) – 68.
- Средний рейтинг ресторанов в Google (С 5) – 4,6.
- Оценка пеших маршрутов – 64.
- Общая оценка (Со 100) – 95.
Лиссабон влюбляет в себя с первого взгляда. Он сочетает в себе богатую историю, живописную архитектуру, вкусную кухню и радушных людей. Алфама – старейший район Лиссабона с узкими улочками, белыми домами и атмосферой средневековья. Лето в Лиссабоне теплое и солнечное, а зима мягкая. Отдых в Лиссабоне обойдется дешевле, чем во многих других европейских столицах.
В рейтинг также вошли:
- Кадис, Испания.
- Малага, Испания.
- Ливерпуль, Великобритания.
- Ванкувер, Канада.
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