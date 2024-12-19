Топ-10 стран для цифровых кочевников, мечтающих о лучшей жизни

Современный глобальный мир с возможностями, которые дает интернет, изменил наше отношение к тому, каким может быть рабочее место. Более того, почти 70 стран решили воспользоваться преимуществами, которые дает вовлеченность в экономику удаленных работников из других стран, и ввели визы цифрового кочевника.

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Такая виза позволяет легально жить и работать в выбранном месте в течение длительного времени, наслаждаясь красотой моря, гор или экзотического города. Однако выбирать место назначения в этом случае эксперты советуют внимательно, ведь цифровым кочевникам приходится использовать такие сервисы, как медицина, страхование, долгосрочная аренда жилья и т.п. И важно учесть их доступность и стоимость. А также уровень защищенности прав экспатов. Поэтому издание USA Today составило список из 10 стран, предлагающих удаленным работникам наилучшие условия.

Тайвань

Приблизительная ожидаемая продолжительность жизни в этой стране составляет 81 год – один из самых высоких показателей в мире, так что со здравоохранением здесь все очень хорошо. Местное население ценит физическую активность, а значит, у цифровых кочевников тоже будет доступ к этим возможностям. На Тайване также умеренная общая стоимость жизни, что может снизить стресс. А еще у экспатов есть немало возможностей для образования сообществ.

Норвегия

Универсальная система здравоохранения Норвегии включает в себя услуги по охране психического здоровья, рецептурные препараты и медицинский транспорт. Пациенты должны платить номинальную сумму за свое лечение, а расходы из собственного кармана ограничены примерно 300 долларами в год. Хотя погода может быть достаточно холодной большую часть года, Норвегия может похвастаться великолепными пейзажами, идеально подходящими для активного отдыха в течение всего года.

Исландия

Исландия славится своими потрясающими пейзажами, множеством возможностей для активного отдыха и прекрасной системой здравоохранения. Однако высокая стоимость жизни в стране делает визу цифрового кочевника недоступной для многих. Если вы сможете пройти жесткий отбор, получите возможность пожить в здоровой и гостеприимной европейской стране.

Германия

Американцы хвалят Германию за легкий доступ к медицинским сервисам, и в целом местная медицинская система считается одной из самых простых в Европе. В Германии пациенты могут получить практически любой вид медицинской помощи без особой волокиты или долгих ожиданий. К тому же, местная кухня отличается высоким качеством продуктов и здоровыми блюдами.

Италия

В Италии, как правило, медленный темп жизни и отличная система здравоохранения. Цифровые кочевники могут наслаждаться большим выбором свежих фруктов и овощей в стране. Кроме того, страна дарит практически безграничные возможности для туризма и активного отдыха.

Мальта

На Мальте работает одна из самых передовых систем здравоохранения в мире. Главная больница страны, Mater Dei, является одним из самых крупных и современных медицинских учреждений Европы. Мягкий, солнечный климат страны способствует активному отдыху на открытом воздухе круглый год.

Испания

Страна предлагает расслабленный образ жизни с меньшим уровнем стресса и полезной средиземноморской диетой. Это также солнечная страна с множеством возможностей для активного отдыха. Относительно здравоохранения, страховка покрывает большую часть расходов. Жители обычно платят только часть стоимости рецептурных препаратов и вносят небольшую сумму в стоимость специализированной помощи.

Чехия

Универсальная система здравоохранения Чехии делает упор на профилактическую помощь. Здесь можно найти хороший баланс между работой и личной жизнью и более низкую стоимость проживания, что приводит к меньшему стрессу. Столица страны Прага очень удобна для пеших прогулок, что способствует здоровому образу жизни.

Кипр

Кипр предлагает высококачественное здравоохранение и в среднем 300 солнечных дней в году, поощряя здоровый образ жизни в течение всего года. Здесь запросто можно работать на пляже или на свежем горном воздухе, поэтому каждый цифровой кочевник может найти подходящее ему место. Здравоохранение на Кипре, как правило, качественное и доступное.

Коста-Рика

Потрясающие природные ландшафты Коста-Рики от пляжей до тропических лесов побуждают цифровых кочевников проводить много времени на открытом воздухе. Многие жители Коста-Рики ведут непринужденный образ жизни "pura vida", что способствует благополучию и снижению стресса. В стране также есть фантастическая универсальная система здравоохранения, которая делает акцент на профилактическую помощь.

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