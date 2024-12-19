Леггинсы снова в моде: Эль Фаннинг показала, как их стилизовать

Если вы считаете, что леггинсы – устаревший и неактуальный элемент гардероба, вы очень ошибаетесь. Селебрити вернули их в моду. Леггинсы комфортны, стильны и позволяют создавать множество образов. Правильно подобранная модель может зрительно удлинить ноги и выгодно подчеркнуть фигуру.

Видео дня

Известная актриса Эль Фаннинг показала, как можно стилизовать леггинсы, чтобы получить современный и изысканный образ. Следует отойти от традиционного их сочетания с кроссовками и худыми.

Сейчас Эль Фаннинг работает над байопиком о Бобе Дилане, в котором она снимается с Тимоти Шаламе, Моникой Барбаро и Эдвардом Нортоном.

Поскольку действие фильма разворачивается в 1960-х годах, актриса и ее стилистка Саманта Макмиллен экспериментировали с ретро-образами, вдохновленными тем десятилетием.

Недавно Эль появилась на публике в топовых леггинсах Versace и сапогах от Stuart Weitzman.

Актриса показала свежий и изысканный вариант стилизации леггинсов. Обычно этот предмет гардероба ассоциируется с кроссовками и толстовкой. Фаннинг предлагает эксперименты со стилем. Высокие сапоги на шпильке придали образу элегантности и изысканности.

Если вы выбираете яркие или принтованные леггинсы, верх должен быть однотонным и спокойным. Дополните образ аксессуарами: сумкой, украшениями, очками. И не забывайте об уверенности. Самое главное – чувствовать себя комфортно и стильно в избранном образе.

Напомним, Эль начала свою актерскую карьеру в очень юном возрасте, появившись в фильмах вместе со своей старшей сестрой Дакотой. Звезда известна своим неповторимым стилем, сочетающим в себе элементы ретро и современности. Она часто экспериментирует с образами на красных дорожках.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему кашемир так дорог и как за ним ухаживать.

Подписывайтесь на каналы OBOZ .UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.