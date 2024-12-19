Сериал 'Целую, Китти' возвращается: вышел трейлер второго сезона

Целую, Китти – романтический комедийный телесериал, премьера которого на Netflix состоялась 18 мая 2023 года. Это адаптация известного романа Дженни Хан "Всем парням, которых я любила". Хан выступает сценаристкой и продюсером сериала.

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История рассказывает о Китти Сонг Кови – девушке, которая учится в старшей школе и переживает все типичные проблемы и заботы юности. Сериал получил положительные отзывы критиков. Недавно вышел трейлер второго сезона.

Китти – яркая и непосредственная девушка, не боящаяся выражать свои чувства. Сериал позволяет погрузиться в атмосферу современной Кореи, познакомиться с ее культурой, традициями и модой.

В первом сезоне Китти переезжает в Сеул, чтобы быть поближе к своему парню Дэйхену, который учится в престижной корейской школе. Новая реальность оказывается сложнее, чем Китти могла вообразить.

"Целую, Китти" – это сериал о романтических приключениях, дружбе и соперничестве. История поднимает важные вопросы о самоидентификации, поиске своего места в мире и принятии себя.

Официальной даты выхода на второй сезон еще нет, но в сети появился трейлер. В конце первого сезона Китти оказалась в центре любовного треугольника, так и не сделав окончательного выбора. Во втором сезоне зрители узнают, какое решение примет девушка.

Создатели сериала обещают новые сюжетные линии. Можно предположить, что во втором сезоне мы увидим развитие отношений второстепенных персонажей.

По предварительной информации, второй сезон будет еще насыщен корейской культурой: покажут новые обычаи, традиции и места. Не исключено, что продолжение преподнесет зрителям несколько сюрпризов.

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