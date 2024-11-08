Какие фильмы и сериалы Marvel выйдут следующими: полный список проектов

Компания Marvel Studios готовится к выпуску новых фильмов и сериалов, формируя масштабную линейку проектов на ближайшие годы, которые расширят и обогатят кинематографическую вселенную Marvel (MCU). Несмотря на понижение темпа выпуска контента, компания активно анонсирует новые истории, а также планирует выпустить несколько заключительных частей популярных франшиз.

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Ожидается, что развитие сюжетов в так называемой "Саге мультивселенной" достигнет кульминации к концу 2026 года, когда Marvel представит продолжение историй любимых героев и несколько неожиданных новинок, сообщает Variety. В частности, в 2025 году на экраны выйдут три новых полнометражных фильма.

Отмечается, что в 2025 году главным соперником супергероев станет Канг, сыгранный Джонатаном Мэйджорсом. Его персонаж впервые появился в сериале Локи и станет основным антагонистом в следующих частях франшизы. Появление Канга подготовит зрителей к грандиозному завершению саги - двух новых фильмов о мстителях, "Династия Канга" и "Тайные войны", которые должны выйти в течение 2025 года.

Среди будущих премьер также значатся "Капитан Америка: Новый мировой порядок", где главным героем станет Ястреб в исполнении Энтони Маки, унаследовавшего щит от Капитана Америки. Фильм объединит несколько женских персонажей, включая Капитана Марвела, Мисс Марвела и Фотона, а лента "Громовержцы" станет историей антагонистов MCU.

Marvel Studios добавили в календарь несколько еще не анонсированных фильмов на 2025 и 2026 годы, что свидетельствует об их амбициозных планах. Также до конца 2026-го планируется четыре новых релиза, которые, вероятно, будут раскрывать новых героев и сюжетные линии.

Для поклонников "Сторожевых галактики" Marvel выпустят серию короткометражек о Груте, добавляя новый взгляд на любимых героев. Marvel Studios обещают насыщенный контент на последующие годы, подкрепляя любопытство фанатов и удерживая статус одной из крупнейших киновселенных в мире.

Дать выход кино и сериалов от Marvel

25 января 2025 – "Ваш доброжелательный сосед человек-паук" (Your Friendly Neighborhood Spider-Man)

14 февраля 2025 – "Капитан Америка: Великолепный новый мир" (Captain America: Brave New World)

4 марта 2025 – "Сорвиголова: Рожденный заново" (Daredevil: Born Again)

2 мая 2025 – "Громовержцы" (Thunderbolts)

24 июня 2025 - "Железное сердце" (Ironheart)

6 августа 2025 – "Глаза Ваканды" (Eyes of Wakanda)

25 октября 2025 – "Marvel Зомби" (Marvel Zombies)

25 декабря 2025 – "Чудо-человек" (Wonder Man)

25 июля 2025 – "Фантастическая четверка: первые шаги" (The Fantastic Four: First Steps)

1 мая 2026 – "Мстители: Судный день" (Avengers: Doomsday)

24 июля 2026 – "Человек-паук 4" (Spider-Man 4)

Май 2027 – "Мстители: Тайные войны" (Avengers: Secret Wars)

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