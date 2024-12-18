Испания теряет популярность: названы бюджетные страны, порадующие зимней жарой

Европейские страны в последнее время страдают от чрезмерного наплыва туристов. И в таких теплых краях, как Испания, даже зимой становится слишком шумно и дорого.

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Так что же делать, если вы хотите отдохнуть от зимнего холода? Как пишет издание Express, эксперты советуют обратить внимание на страны северной Африки, где даже в зимние месяцы властвует летнее тепло. Вот три варианта, которые вас точно не разочаруют. Еще и не ударят по вашему бюджету, ведь отдых здесь достаточно недорог.

Египет

Египет быстро становится лучшим выбором для любителей зимнего солнца, предлагая сочетание отдыха, культуры и доступности. Жаркие курорты Красного моря страны, включая Шарм-эль-Шейх и Хургаду, идеально подходят для семей и пар, желающих расслабиться на золотых песчаных пляжах, заняться снорклингом в кристально чистой воде или насладиться роскошью по системе "все включено". И все это по очень доступным ценам.

Если вы – настоящий фанат истории, вам обязательно нужно посетить Каир. Исследуйте древние чудеса пирамид Гизы, Сфинкса и сокровища Египетского музея. Прикоснитесь к секретам колыбели человеческой цивилизации.

Марокко

Марокко предлагает лучшее из обоих миров для путешественников, желающих смешать культуру, пляжи и отличную еду. В Марракеше вы можете провести утро, исследуя исторические дворцы и оживленные базары, днем отдохнуть в тенистых садах, а вечером отведать блюда местной кухни в рестране на крыше, созерцая огни ночного города.

Атлантическое побережье Марокко предлагает доступный отдых с серфингом и прогулками на верблюдах. Эс-Сувейра с непринужденной атмосферой и длинными песчаными пляжами идеально подходит для сочетания отдыха с культурой, в то время как Агадир предлагает семейные курорты, широкие открытые береговые линии и ласковое зимнее солнце.

Тунис

Тунис сочетает в себе очарование культуры с привлекательным морским побережьем. Базары Сусса идеально подходят для путешественников, которые ищут местный колорит и будут рады поторговаться на рынке за специи, текстиль и сувениры ручной работы. Для более спокойного пляжного отдыха отправляйтесь на остров Джерба.

Любителям истории понравятся местные села, где бурлит культура, построенная на смеси берберских, арабских и еврейских влияний. А перелет в страну не займет много времени и обойдется в небольшую сумму.

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