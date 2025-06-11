Что приготовить из кабачков и куриного фарша: рецепт самых вкусных котлет-оладий

Кабачки и куриное филе – лучшая основа для сочных и вкусных котлет, а также оладий. Стоит отметить, что именно кабачок делает котлеты очень сочными и очень мягкими.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных котлет-оладий из кабачка и куриного филе.

Ингредиенты:

Куриное филе – 2 шт.

Яйцо – 1 шт.

Цуккини или кабачок – 1 шт.

Чеснок – 1-2 зуб.

Сметана – 2 ст. л.

Мука – 3 ст. л. без горки

Соль, перец – по вкусу

Укроп

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарезать мелкими кубиками. Добавить яйцо, натертый цуккини, сметану, натертый чеснок, муку, соль и измельченный укроп (по желанию). Все хорошо перемешать.

2. В разогретую сковороду с маслом выложить массу столовой ложкой, формируя оладьи.

3. Жарьте с обеих сторон до золотистой корочки.

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