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Что приготовить из кабачков и куриного фарша: рецепт самых вкусных котлет-оладий

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
228
Что приготовить из кабачков и куриного фарша: рецепт самых вкусных котлет-оладий

Кабачки и куриное филе – лучшая основа для сочных и вкусных котлет, а также оладий. Стоит отметить, что именно кабачок делает котлеты очень сочными и очень мягкими.

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Сочные котлеты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных котлет-оладий из кабачка и куриного филе. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • Куриное филе – 2 шт. 
  • Яйцо – 1 шт.
  • Цуккини или кабачок – 1 шт.
  • Чеснок – 1-2 зуб.
  • Сметана – 2 ст. л. 
  • Мука – 3 ст. л. без горки
  • Соль, перец – по вкусу
  • Укроп

Способ приготовления: 

1. Куриное филе нарезать мелкими кубиками. Добавить яйцо, натертый цуккини, сметану, натертый чеснок, муку, соль и измельченный укроп (по желанию). Все хорошо перемешать. 

Основа для блюда

2. В разогретую сковороду с маслом выложить массу столовой ложкой, формируя оладьи.

Как пожарить котлеты

3. Жарьте с обеих сторон до золотистой корочки.

Готовые оладьи

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