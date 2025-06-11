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Что приготовить из кабачков и куриного фарша: рецепт самых вкусных котлет-оладий
Кабачки и куриное филе – лучшая основа для сочных и вкусных котлет, а также оладий. Стоит отметить, что именно кабачок делает котлеты очень сочными и очень мягкими.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных котлет-оладий из кабачка и куриного филе.
Ингредиенты:
- Куриное филе – 2 шт.
- Яйцо – 1 шт.
- Цуккини или кабачок – 1 шт.
- Чеснок – 1-2 зуб.
- Сметана – 2 ст. л.
- Мука – 3 ст. л. без горки
- Соль, перец – по вкусу
- Укроп
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарезать мелкими кубиками. Добавить яйцо, натертый цуккини, сметану, натертый чеснок, муку, соль и измельченный укроп (по желанию). Все хорошо перемешать.
2. В разогретую сковороду с маслом выложить массу столовой ложкой, формируя оладьи.
3. Жарьте с обеих сторон до золотистой корочки.
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