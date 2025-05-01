УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Что приготовить из ранней клубники: рецепт элементарного десерта без выпечки

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
192
Что приготовить из ранней клубники: рецепт элементарного десерта без выпечки

Тирамису – очень простой и изысканный десерт, который даже не придется выпекать. Именно для него можно использовать вкусную раннюю клубнику, которая уже продается на рынках и магазинах. Получится лучше любых бисквитных тортов.

Видео дня

Идея приготовления вкусного клубничного тирамису опубликована на странице фудблогера Валерии Матрохиной (valeria.matrokhina) в Instagram. Ягода пригодится для приготовления пюре, а также для украшения.

Что приготовить из ранней клубники: рецепт элементарного десерта без выпечки

Ингредиенты:

  • маскарпоне – 300 г
  • сливки 33% – 300 мл.
  • сахарная пудра – 80 г
  • клубника – 800 г
  • лимонный сок – 2 ст.л.
  • сахар – 2 ст.л.
  • савоярди – 200 г
  • фисташка – по желанию

Способ приготовления:

Что приготовить из ранней клубники: рецепт элементарного десерта без выпечки

1. Часть клубники (приблизительно 600 г) взбить блендером с сахаром и лимонным соком.

Что приготовить из ранней клубники: рецепт элементарного десерта без выпечки

2. Для крема в большой миске взбить холодные сливки, маскарпоне и сахарную пудру до загустения, главное не перебить.

Что приготовить из ранней клубники: рецепт элементарного десерта без выпечки

3. Савоярди обмакнуть в клубничный соус и выложить первым слоем в глубокую форму.

Что приготовить из ранней клубники: рецепт элементарного десерта без выпечки

4. Сверху выложить щедрый слой крема, разровнять.

Что приготовить из ранней клубники: рецепт элементарного десерта без выпечки

5. Добавить свежую клубнику кусочками. Затем снова савоярди смоченный в соусе и крем.

6. Украсить кусочками клубники, по желанию фисташкой.

Что приготовить из ранней клубники: рецепт элементарного десерта без выпечки

7. Охлаждать тирамису минимум 4 часа (а лучше ночь).

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: