Что приготовить из ранней клубники: рецепт элементарного десерта без выпечки

Тирамису – очень простой и изысканный десерт, который даже не придется выпекать. Именно для него можно использовать вкусную раннюю клубнику, которая уже продается на рынках и магазинах. Получится лучше любых бисквитных тортов.

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Идея приготовления вкусного клубничного тирамису опубликована на странице фудблогера Валерии Матрохиной (valeria.matrokhina) в Instagram. Ягода пригодится для приготовления пюре, а также для украшения.

Ингредиенты:

маскарпоне – 300 г

сливки 33% – 300 мл.

сахарная пудра – 80 г

клубника – 800 г

лимонный сок – 2 ст.л.

сахар – 2 ст.л.

савоярди – 200 г

фисташка – по желанию

Способ приготовления:

1. Часть клубники (приблизительно 600 г) взбить блендером с сахаром и лимонным соком.

2. Для крема в большой миске взбить холодные сливки, маскарпоне и сахарную пудру до загустения, главное не перебить.

3. Савоярди обмакнуть в клубничный соус и выложить первым слоем в глубокую форму.

4. Сверху выложить щедрый слой крема, разровнять.

5. Добавить свежую клубнику кусочками. Затем снова савоярди смоченный в соусе и крем.

6. Украсить кусочками клубники, по желанию фисташкой.

7. Охлаждать тирамису минимум 4 часа (а лучше ночь).

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