Что приготовить из ранней клубники: рецепт элементарного десерта без выпечки
Тирамису – очень простой и изысканный десерт, который даже не придется выпекать. Именно для него можно использовать вкусную раннюю клубнику, которая уже продается на рынках и магазинах. Получится лучше любых бисквитных тортов.
Идея приготовления вкусного клубничного тирамису опубликована на странице фудблогера Валерии Матрохиной (valeria.matrokhina) в Instagram. Ягода пригодится для приготовления пюре, а также для украшения.
Ингредиенты:
- маскарпоне – 300 г
- сливки 33% – 300 мл.
- сахарная пудра – 80 г
- клубника – 800 г
- лимонный сок – 2 ст.л.
- сахар – 2 ст.л.
- савоярди – 200 г
- фисташка – по желанию
Способ приготовления:
1. Часть клубники (приблизительно 600 г) взбить блендером с сахаром и лимонным соком.
2. Для крема в большой миске взбить холодные сливки, маскарпоне и сахарную пудру до загустения, главное не перебить.
3. Савоярди обмакнуть в клубничный соус и выложить первым слоем в глубокую форму.
4. Сверху выложить щедрый слой крема, разровнять.
5. Добавить свежую клубнику кусочками. Затем снова савоярди смоченный в соусе и крем.
6. Украсить кусочками клубники, по желанию фисташкой.
7. Охлаждать тирамису минимум 4 часа (а лучше ночь).
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