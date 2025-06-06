Что садоводы должны обязательно сделать в июне: неожиданная задача

С приходом теплого июня садоводам рекомендуется выполнить несколько ключевых работ в саду до конца месяца. Однако одна задача может стать неожиданностью - ночная охота на улиток.

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По словам экспертов журнала BBC Gardeners' World Magazine, неожиданным, но очень эффективным способом защитить свой сад этим летом является регулярная вечерняя охота на улиток.

Хотя это может показаться необычным, этот метод может играть решающую роль в сохранении молодых растений в течение вегетационного периода. Улитки и слизни хорошо чувствуют себя во влажной, тенистой среде и наиболее активны в прохладные, влажные часы вечера.

К сожалению, эти скользкие существа имеют прожорливый аппетит к молодым побегам, листьям и нежным растениям, часто нанося серьезный ущерб за одну ночь.

Таким образом, ручное удаление может помочь уменьшить их количество, прежде чем улитки и слизни размножатся и их станет труднее контролировать.

Выходите в сад вечером, особенно после дождя или во влажные дни, и осматривайте места, где они чаще всего прячутся.

Загляните под горшки с растениями, вдоль основания стен и заборов, в мульчу и среди густой листвы.

Если вы не хотите их убивать, вы можете переместить их подальше от растений или оставить для естественных хищников, таких как птицы, лягушки и ежи.

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