Что сажать после лука, чтобы успеть собрать урожай

Лук – одна из тех огородных культур, которые успевают созреть уже к середине лета. Более того, он оставляет после себя чистую, обеззараженную почву, ведь обладает способностью подавлять развитие вредителей и многих возбудителей болезней.

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И именно поэтому грядка после лука идеально подходит для повторного засева. OBOZ.UA рассказывает, что можно посеять, чтобы еще в этом сезоне получить второй урожай.

Раннеспелые огурцы

Как отмечают опытные огородники, после уборки лука можно высевать ранние сорта огурцов. Если сделать это в июле, урожай можно получить уже к началу сентября. Важно лишь выбирать скороспелые сорта, которые формируют плоды за 35–45 дней после всходов.

Зелень

После лука особенно хорошо чувствуют себя культуры, которые растут быстро и не требуют много питательных веществ. К таким относятся:

укроп;

петрушка;

салат;

кинза;

руккола;

шпинат.

Они не только успевают дать зеленый урожай за 30–40 дней, но и могут выдерживать легкие осенние похолодания.

Редиска

Редька созревает всего за 3–5 недель, но важно высевать ее не раньше конца июля, чтобы избежать стрелкования. Также стоит выбирать осенние сорта редьки, которые не боятся более короткого светового дня.

Горох и бобовые

Кроме пищевой ценности, горох, фасоль и другие бобовые после лука выполняют еще одну важную функцию – обогащают почву азотом. Это полезно, поскольку лук истощает азот в земле.

Сидераты

Другой вариант – не сеять овощи, а подготовить участок к следующему сезону с помощью сидератов. Это растения, которые:

улучшают структуру почвы;

подавляют сорняки;

обогащают землю органикой.

Лучшие сидераты после лука:

белая горчица – растет быстро, обеззараживает землю;

фацелия – разрыхляет почву и привлекает пчел;

рожь, гречиха, рапс, люцерна – насыщают землю питательными веществами;

горох и фасоль – природный источник азота.

Что не стоит сеять после лука

После уборки лука не рекомендуют сеять морковь или свеклу – эти культуры не успеют вызреть до осени, а также не желательны в севообороте после луковых.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какое удобрение идеально подходит одновременно моркови и свекле.

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