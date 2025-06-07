Что сделать, чтобы картофель не прорастал: проверенная техника

Если вам надоело, что картофель постоянно прорастает, то специально для вас известный шеф-повар поделился советом, как сделать так, чтобы овощ оставался пригодным к употреблению как можно дольше.

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Джек Штайн, шеф-повар и директор сети ресторанов Рика Штайна, поделился методом "зажима", который обеспечивает необходимые условия для хранения картофеля, пишет Express.

"Чтобы картофель пролежал как можно дольше, закрепите его зажимами; это старая техника, когда вы изолируете его соломой и землей", – пояснил он. Сначала вам нужно вынуть картофель из пластиковой упаковки, в которой он продается в супермаркетах. Затем вы должны "положить его в ведро с землей сверху наружу в сухом месте, например, в сарае".

Лучше всего проверять картофель каждые несколько недель, чтобы убедиться, что он не начал прорастать.

К сожалению, достаточно лишь одной испорченной картофелины, чтобы остальные также начали прорастать.

Признаки того, что картофель испортился

Любой картофель, который зеленеет, имеет мягкие пятна или неприятный запах, испортился.

Зеленый картофель содержит "токсины", а это означает, что его нельзя есть; а картофель, который имеет запах плесени или затхлости, следует выбросить.

Другой эксперт рекомендует хранить картофель в холодильнике (если у вас есть место). Если вы собираетесь хранить картофель в холодильнике, убедитесь, что температура там не превышает 5°C.

Это позволяет ей оставаться свежей втрое дольше, так что у вас будет гораздо больше времени, чтобы приготовить из них что-то вкусненькое.

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