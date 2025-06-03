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Как вкусно приготовить запеченный картофель: самый элементарный рецепт
Запеченный картофель – лучшее блюдо для сытного обеда и ужина. Для того, чтобы он был мягким и вкусным, кулинары советуют перед приготовление немного его отварить.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной запеченной картошки, с маслом и специями.
Ингредиенты:
- картофель – 1 кг
- масло – 30 г
- соль, перец по вкусу
Для соуса:
- огурец – 2 шт.
- зеленый лук, укроп
- яйцо куриное вареное – 2 шт.
- чеснок – 2 зуб.
- майонез/сметана – по желани – 3 ст.л.
Способ приготовления:
1. Отвариваем картофель в мундирах, осторожно раздавите каждую картофелину тарелкой выкладываем на противень или сковороду.
2. Смазываем маслом, добавляем соль, перец и запекаем 20 минут при 200 С.
3. Для соуса: все измельчаем, соединяем со сметаной и подаем!
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