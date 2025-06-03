Как вкусно приготовить запеченный картофель: самый элементарный рецепт

Запеченный картофель – лучшее блюдо для сытного обеда и ужина. Для того, чтобы он был мягким и вкусным, кулинары советуют перед приготовление немного его отварить.

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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной запеченной картошки, с маслом и специями.

Ингредиенты:

картофель – 1 кг

масло – 30 г

соль, перец по вкусу

Для соуса:

огурец – 2 шт.

зеленый лук, укроп

яйцо куриное вареное – 2 шт.

чеснок – 2 зуб.

майонез/сметана – по желани – 3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Отвариваем картофель в мундирах, осторожно раздавите каждую картофелину тарелкой выкладываем на противень или сковороду.

2. Смазываем маслом, добавляем соль, перец и запекаем 20 минут при 200 С.

3. Для соуса: все измельчаем, соединяем со сметаной и подаем!

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