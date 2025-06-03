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Как вкусно приготовить запеченный картофель: самый элементарный рецепт

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
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Как вкусно приготовить запеченный картофель: самый элементарный рецепт

Запеченный картофель – лучшее блюдо для сытного обеда и ужина. Для того, чтобы он был мягким и вкусным, кулинары советуют перед приготовление немного его отварить.

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Как вкусно запечь картофель

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной запеченной картошки, с маслом и специями. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • картофель – 1 кг
  • масло – 30 г
  • соль, перец по вкусу

Для соуса:

  • огурец – 2 шт.
  • зеленый лук, укроп
  • яйцо куриное вареное – 2 шт.
  • чеснок – 2 зуб.
  • майонез/сметана – по желани – 3 ст.л.

Способ приготовления: 

1. Отвариваем картофель в мундирах, осторожно раздавите каждую картофелину тарелкой выкладываем на противень или сковороду. 

Как вкусно приготовить картофель

2. Смазываем маслом, добавляем соль, перец и запекаем 20 минут при 200 С. 

Сколько запекать картофель

3. Для соуса: все измельчаем, соединяем со сметаной и подаем! 

Готовый картофель

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