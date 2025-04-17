Что сделать, чтобы картофель в мундире имел хрустящую корочку: интересный нюанс

Идеальный картофель в мундире должен иметь хрустящую корочку в сочетании с мягкой, рыхлой внутренней частью. Однако найти правильный баланс для достижения текстуры может быть сложно.

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Однако, по словам экспертов, есть простой трюк, который обеспечит хрустящую корочку, и он заключается в подготовке картофеля, а не в его варке, пишет OBOZ.UA.

Итак, чтобы получить хрустящую кожуру, начните с промывки картофеля в холодной воде, чтобы удалить любую грязь, а затем убедитесь, что она полностью высохла. Влага, оставшаяся на картофеле перед запеканием, мешает кожуре стать хрустящей.

После того, как картофель вымыт и высушен, кулинарные эксперты советуют проткнуть его поверхность вилкой перед началом запекания, чтобы пар вышел, а затем сбрызнуть оливковым маслом и посыпать солью для дополнительного вкуса и хрустящей влаги.

Соление перед запеканием не только улучшает вкус, это также разумная техника извлечения воды, что является условием образования хрустящей корочки.

Кстати, не рекомендуется заворачивать картофель в фольгу для запекания, так как это может привести к размоканию кожуры из-за влаги и пара, которая собирается в ней.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как вкусно запечь картошку, чтобы его ели все.

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