Что сделать, чтобы клубника росла быстрее и была слаще: одно необычное задание
Клубника является одним из самых популярных фруктов, которые можно выращивать весной и летом. Обычно ей нужно от трех до шести месяцев, чтобы созреть от растений с голыми корнями до вкусных плодов.
Однако эксперт по садоводству Джеймс Оаки утверждает, что этот процесс можно ускорить до 60 дней, пишет Express. Для этого садоводам нужно взять "правильные саженцы" – с голыми корнями.
Это может показаться необычным, но когда растения окажутся у вас дома, выньте их из коробки и осторожно положите корни в полиэтиленовый пакет, наполненный влажным (не мокрым) компостом.
Неплотно завяжите пакет резинкой, чтобы сохранить влагу, и поместите его в ящик для овощей в холодильнике. Держите корни при температуре от нуля до четырех градусов.
Регулярно проверяйте, не пересыхают ли корни, не гниют ли они и не показывают ли слишком сильного раннего роста.
Как только наступит июнь и погода потеплеет, клубнику время сажать. Выберите солнечное место в вашем саду или большие контейнеры на террасе.
Подготовьте почву, удалив сорняки, разрыхлив комки и добавив удобрения для стимулирования роста.
Расставляйте растения на расстоянии 30-45 см друг от друга, убедившись, что крона (где появляются листья) находится чуть ниже поверхности. Пять растений в 30-сантиметровом горшке, наполненном высококачественным компостом, хорошо подходят для контейнеров.
Держите почву влажной, но не переувлажненной, и постоянно поливайте основание растения, а не листья или плоды, чтобы избежать гниения. Защитите растения естественным путем с помощью соломы, измельченной яичной скорлупы или органического средства от слизней.
Ваши растения должны зацвести через четыре-пять недель. После опыления "эти цветы превратятся в более сочную и сладкую клубнику", готовую к сбору, когда она станет ярко-красной со всех сторон. Собирайте урожай ежедневно, понемногу и часто, для "наилучших результатов".
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