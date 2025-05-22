Что сделать, чтобы пионы цвели десятки лет: одна бюджетная хитрость

Не цветущие пионы - одно из самых больших разочарований, с которыми может столкнуться садовод. К счастью, есть один способ получить красивые крупные цветы, которые цветут дольше.

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Любители садоводства в Facebook, которые подписались на страницу Rural Sprout, поделились двумя ингредиентами из кухонных отходов, которыми они подпитывают свои пионы.

В публикации о том, когда удобрять пионы, пользовательница и заядлая садовод Морин Марротт рекомендовала использовать для этого банановую кожуру.

"Просто положите несколько банановых шкурок между стеблями и вокруг основания. Сделайте это еще раз после цветения, прежде чем они погибнут от заморозков", - пояснила она.

Кожура питает корни, а листья накапливают энергию для цветения в следующем году благодаря калию и другим минералам. Эти цветы будут крепкими и очень большими. По словам пользовательницы, этот метод она использовала много раз и он показал свою эффективность.

Еще один садовод, Фонг Яу, прокомментировал: "В прошлом году я закопал банановую кожуру возле своего пиона, и, кажется, это ничего не изменило. Однако в этом году он снова очень сильно вырос и имеет много цветущих почек".

Банановые кожуры богаты калием, который способствует большему количеству цветения, укреплению стеблей и устойчивости к болезням.

Как вариант, некоторые любители садоводства увлекаются другим натуральным предметом из отходов - использованными чайными пакетиками. После внесения натурального удобрения немедленно полейте участок. Это смешает продукты с почвой и позволит питательным веществам проникнуть в нее.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, где поставить пионы в доме, чтобы стояли дольше.

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