Что сделать, чтобы разрезанное авокадо не потемнело: действенный лайфхак

Когда вы разрезаете спелое авокадо, но не съедаете его все сразу, часто этот продукт просто-напросто темнеет и становится невкусным.

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Автор кулинарных книг Николь Кешишян Модик имеет простой трюк, который поможет сохранить половинки авокадо идеально зелеными в течение нескольких дней. Вместо того, чтобы погружать авокадо в воду, что может привести к заражению, Модик рекомендует хранить его в герметичном контейнере, положив под него нарезанный лук, пишет Express.

Лук высвобождает серу, которая затем замедляет процесс потемнения, предотвращая взаимодействие кислорода с ферментами в авокадо. После трех дней хранения таким образом в холодильнике авокадо Модик оставалось "все еще идеально зеленым", сказала она.

Авокадо также можно сбрызнуть лимонным соком. Но обычно это не помогает сохранить его зеленым так долго, как трюк с луком. Хранение авокадо с косточкой также менее эффективно.

Лук содержит серу, которая предотвращает взаимодействие авокадо с кислородом воздуха в пакете и его порчу. Эта сера реагирует с ферментами в авокадо, блокируя кислород, который обычно вызывает изменение цвета.

Хотя может быть едва заметный луковый привкус, он очень мягкий и хорошо подходит, когда вы едите авокадо на тосте, гуакамоле или в салатах.

Однако, возможно, стоит избегать этой техники, если вы используете ее для десертов или смузи с авокадо.

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