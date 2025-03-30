Что сделать, чтобы улитки навсегда исчезли из сада: лайфхак

К сожалению, улитки размножаются круглый год, но садоводы могут заметить пик откладывания яиц в марте и апреле. В одиночку и группами улитки и улитки могут нанести серьезный вред ценным растениям, таким как хоста и салат.

Видео дня

Чтобы отпугнуть этих вредителей, рекомендуется использовать чеснок, но точнее, в форме спрея, нанесенного прямо на листья. На странице "Советы и подсказки по садоводству" в Facebook Саймон Хилл описал, как сделать этот репеллент, и предупредил садоводов, чтобы они избегали одной распространенной ошибки.

"Прекратите кипятить чеснок, чтобы сделать чесночный спрей. Алицин – это защитный механизм чеснока от вредителей, и садоводы могут использовать его силу как нетоксичное средство для борьбы с улитками, улитками и другими жуками", – пояснил он.

Однако тепло повреждает аллицин. Саймон рекомендует другой метод, который даст вам лучшие результаты сдерживания этих вредителей.

Как приготовить чесночный спрей против вредителей

Для этого способа возьмите одну головку чеснока и 200 мл воды. Раздавите или измельчите чеснок, прежде чем залить прохладной водой. Должен получиться где-то литр смеси.

Затем добавьте чайную ложку моющего средства и оставьте на ночь или на 12 часов, затем процедите.

Когда время закончится, добавьте две столовые ложки воды, наполненной аллицином, в воронку и наполните ее водой.

Кроме улиток, этот отвар из чесночной воды также поможет бороться с вредителями, такими как муравьи, тля, гусеницы и белокрылки.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, что ученые заявили, что в этом году в садах будет гораздо меньше улиток.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.