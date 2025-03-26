В этом году в садах будет гораздо меньше улиток: ученые назвали причину

По словам экспертов британского Королевского садоводческого общества (RHS), садоводы могут ожидать, что этой весной будет меньше улиток по сравнению с прошлым годом.

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После бума популяции слизней в 2024 году команда энтомологов RHS прогнозирует, что недавние резкие похолодания и засушливые периоды приведут к уменьшению количества слизистых вредителей, пишет Express.

Это хорошая новость для садоводов, выращивающих такие растения, как морковь, салат и брокколи, из семян, которые так любят улитки. Этот прогноз резко контрастирует с 2024 годом, когда мягкая, влажная погода в течение зимы, весны и лета привела к беспрецедентному количеству звонков в RHS – самый высокий показатель с начала учета в 1970-х годах.

Отсутствие каких-либо длительных теплых и сухих периодов в течение зимних месяцев означало, что улитки не были вынуждены прятаться под землю во избежание солнца и тепла, которые могут обезвоживать их. Однако RHS отмечает, что его записи указывают на то, что годы высокой активности улиток часто изменяются периодами меньшей активности из-за таких факторов, как хищники, болезни, паразиты и усиление конкуренции за пищу и ресурсы для размножения, когда популяция высока.

Несмотря на то, что улитки являются частью здоровой садовой экосистемы, только девять из примерно 44 видов в Великобритании, как известно, наносят значительный вред растениям, RHS все же советует садоводам позволить молодым растениям вырасти крепкими в помещении, под стеклом или на повышении, прежде чем высадить.

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