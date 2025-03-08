Как навсегда отвадить улиток от вашего сада: действенные природные способы

Улитки и улитки часто считаются бедой для огородов и садов, но при этом они выполняют определенную ценную работу для ваших участков.

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К примеру, эти вредители помогают расщеплять растительное вещество, рассеивать семена и давать пищу многим другим полезным существам. Однако когда численность становится проблематичной, садоводам понадобится способ их избавиться. Хотя на рынке есть химические средства для удаления улиток, всегда следует сначала попробовать естественный способ, пишет OBOZ.UA.

Как говорят опытные садоводы, самым простым решением является собрать всех улиток и улиток в вашем саду и физически переместить их.

"Идеальное время" для этого – вечер сразу после дождя. Соберите их в ведро, а затем утилизируйте, не нарушая правил, куда-нибудь подальше.

Однако, если улитки и улитки все еще находят путь к вашему саду, возможно, вам придется занять более "жесткую позицию". Ловушки также могут оказаться очень эффективными. Самая популярная из низов – пивная. Для этого в землю вставляют обрезанную баклажку или пластиковую бутылку горлышком вниз и наполняют ее пивом. Можно еще добавить туда горсть овса.

Улиток и улиток привлекает дрожжевой, ферментированный запах пива, и они даже предпочитают запахи растений.

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