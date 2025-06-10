Что сделать с розами в июне, чтобы они цвели все лето

Розы требуют гораздо более тщательного ухода, когда температура повышается, чем просто полива, поэтому важно подготовить их сейчас, в июне, если вы хотите, чтобы они цвели этим летом.

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Когда воздух нагревается, розы быстро теряют влагу из-за испарения и высыхания почвы, что может привести к увяданию их лепестков. Если вы не защитите свои розы, то можете сократить время их цветения, поскольку их соцветия увянут и опадают из-за жары, пишет Express.

Однако, садовница и основательница Roses In Houston, рассказала, что существует лучший способ увлажнить розы. Она советует мульчировать их, что является простой садоводческой техникой, которая заключается в покрытии верхнего слоя почвы вокруг растений материалом для их защиты.

"Положите несколько слоев мульчи у основания роз. Мульча помогает удерживать влагу, чтобы вода и влага не выходили из почвы слишком быстро после полива", – сказала эксперт.

Мульчирование роз замедляет испарение, что помогает почве удерживать больше влаги и обеспечивает полив роз в течение всего лета. Мульча также изолирует почву, предотвращая ее перегрев, благодаря чему корни растений остаются прохладными и неповрежденными, независимо от жары на улице.

Лиственная древесина прекрасно удерживает воду и, как правило, является лучшей мульчей, если вам нужно дольше удерживать розы увлажненными, не поливая их.

Если вы собираетесь в отпуск или этим летом в вашем регионе вероятно будут ограничения по использованию шлангов, подумайте об использовании мульчи из лиственных пород древесины.

Однако, кедровая мульча также удерживает немного воды, но также содержит масла, которые имеют естественный репеллент от вредителей, поэтому могут помочь предотвратить появление муравьев, тли, розовых слизней и паутинных клещей на лепестках роз.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, возле чего посадить розы, чтобы они пышно зацвели.

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