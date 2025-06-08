Возле чего посадить розы, чтобы они пышно зацвели: действенная хитрость

С приближением лета важно защищать розы от вредителей, которые могут повредить их листья и ослабить способность растения накапливать энергию.

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К счастью, вам не нужно полагаться на химические пестициды, поскольку садоводы Джон Топфер и Сьюзен Брандт, поделились одной хитростью, которая убережет ваши розы от голодных насекомых. Это – использование лаванды, пишет Expess .

Именно возле нее стоит посадить розы. Лаванда хорошо сочетается с ними, потому что она привлекает опылителей, обеспечивает естественный репеллент для вредителей и снижает риск заболеваний.

Розы очень уязвимы в это время года, поскольку насекомых, таких как тля, привлекают их цветки.

Другие вредители, такие как слизни, белокрылки и жуки, часто объедают листья роз, поскольку их они очень мягкие, что облегчает их грызение по сравнению с другими цветами.

Однако лаванда имеет натуральный, парфюмированный аромат, который многие насекомые, питающиеся розами, ненавидят и считают раздражающим, что будет держать их подальше от этого места.

Лаванда также богата эфирными маслами, которые многие вредители считают невкусными, и это отпугивает их от приближения ко всем растениям поблизости.

Запах лаванды может отпугивать некоторых насекомых, но он будет привлекать опылителей, таких как шмели, бабочки и божьи коровки, что будет способствовать росту больших цветов роз. Известно, что божьи коровки поедают тлю, а также других вредителей, что делает лаванду чрезвычайно ценным растением для выращивания рядом с розами.

Что нужно знать о посадке лаванды рядом с кустами роз

Розы, как правило, хорошо растут в той же местности, что и лаванда, поскольку обоим растениям требуется около шести-восьми часов солнечного света в день.

Однако лаванда предпочитает более сухую почву, тогда как розы процветают при постоянной влажности, поэтому лучше всего сажать лаванду по краям клумбы, где почва быстрее высыхает.

Хотя эти два растения любят похожие условия выращивания (полное солнце, хорошо дренированная почва), лаванду не нужно удобрять так часто, как розы, поэтому убедитесь, что эти два растения выращиваются на расстоянии от 60 до 90 сантиметров друг от друга. Розовые розы будут прекрасно смотреться с фиолетовой лавандой.

Убедитесь, что между цветами достаточно места, чтобы они не конкурировали за ресурсы, и обеспечьте большую циркуляцию воздуха для предотвращения болезней.

Когда лаванда растет рядом с розами, она отпугивает большинство вредителей, поэтому у вас больше шансов вырастить более крупные и здоровые цветы, которые будут процветать в течение всего лета.

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