Что сделать в саду в июле, чтобы получить повторное цветение летом: эффективные советы

К началу июля многие раноцветущие многолетние растения начинают выглядеть истощенными. Их некогда пышные листья начинают коричневеть и блекнуть, оставляя бордюры неопрятными.

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Но эксперты-садоводы говорят, что аккуратная обрезка сейчас может вдохнуть новую жизнь в эти любимые садовые растения. "Если вы срежете эти многолетние растения близко к земле и подкормите их, многие из них отреагируют мощным росстом, а в некоторых случаях и еще одним цветением", – написало издание The Sunday Gardener.

Начните с удаления отцветших листьев и стеблей до нескольких сантиметров над почвой, внесите сбалансированное удобрение или органический компост, хорошо полейте, а затем подождите.

Если вы волнуетесь за эстетическую сторону этого процесса, обрежьте растения как раз перед тем, как соберетесь уезжать в отпуск, чтобы к вашему возвращению цветы отросли и, возможно, еще и зацвели.

Используйте острые секаторы, чтобы подрезать растения чуть выше уровня земли, затем щедро подкормите и тщательно полейте.

Хотя бордюр может сначала выглядеть голым, не расстраивайтесь, в течение двух-трех недель появятся свежие зеленые побеги, а во многих случаях пойдет вторая волна цветения.

Если запастись терпением, впоследствии ваш сад порадует вас обновленным видом вплоть до конца сезона.

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