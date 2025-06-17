Как создать живую фотозону в своем саду: самое удачное вьющееся растение

Обычный забор или стена могут испортить красивый сад, но одно быстрорастущее вьющееся растение может стать идеальным решением.

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Чтобы быстро превратить его в пышный зеленый фон, эксперты по садоводству рекомендуют одно популярное растение: трубчатую лозу. Она идеально подходит для быстрого покрытия заборов, пишет OBOZ.UA.

Лоза также известна своими смелыми, красивыми, яркими цветами, которые мгновенно добавляют визуальной привлекательности. Именно она даст быстрые и впечатляющие результаты, которых вы ожидаете.

Трубчатая лоза или Campsis radicans - это энергичное древесное вьющееся растение, которое выращивают ради привлекательных оранжево-красных цветов, похожих на трубы, в отличие от пышных зеленых листьев

Если вы ищете вьющееся растение, которое цветет с конца лета до осени, то это идеальный вариант.

Как правильно выращивать трубчатую лозу

Ее стоит посадить во влажной, но хорошо дренированной почве на солнечных местах, например, возле теплой солнечной стены. Обрезайте растения в конце зимы или в начале весны, чтобы контролировать его рост.

Трубчатые лозы могут вырастать до 9-12 метров в высоту и от 1,2 до 3 метров в ширину. Им нужно расти на полном солнце или в полутени, что означает не менее шести часов прямых солнечных лучей в течение большинства дней.

По словам садоводов, эти растения "нужно поливать только тогда, когда есть очевидные признаки увядания. В большинстве климатических условий типичного количества осадков будет достаточно, чтобы растения оставались здоровыми.

Для трубчатых лиан удобрения не нужны, они могут процветать на бедной почве. Тип почвы должен быть песчаным, глинистым, влажным и хорошо дренированным.

Садоводы должны знать, что трубчатая лоза имеет бурный рост, а это значит, что ее следует сажать на расстоянии минимум от двух до двух метров от зданий или деревьев.

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