Вредят здоровью: какие цветы нельзя сажать во дворе и в саду
Перед тем как украшать двор новыми растениями, стоит тщательно проверить их свойства. Даже самые красивые цветы могут скрывать угрозу. Если в вашем доме есть дети или домашние любимцы, лучше отдавать предпочтение безопасным, нетоксичным культурам: лаванде, бархатцам, ромашкам, петуниям.
Важно учитывать не только эстетические качества растений, но и их потенциальную токсичность. OBOZ.UA публикует перечень цветов, которых лучше избегать во дворе.
Наперстянка (Digitalis)
- Яд для сердца.
- Фатальные последствия при передозировке.
Высокое, нарядное растение с колосовидными цветами – частый гость на клумбах. Но за его красотой скрывается смертельная опасность. Наперстянка содержит сердечные гликозиды, которые могут нарушить ритм сердца. Отравление проявляется тошнотой, головокружением, спутанностью сознания, а в тяжелых случаях – остановкой сердца.
Ландыш майский (Convallaria majalis)
- Ядовит полностью: и цветы, и листья, и ягоды.
- Особенно опасен для детей и животных.
Несмотря на свой нежный вид и весеннюю символику чистоты, ландыш содержит сильнодействующие токсины – сердечные гликозиды. Употребление даже небольшого количества ягоды или листочка может вызвать серьезное отравление. Контакт с кожей иногда провоцирует аллергические реакции. В семьях с маленькими детьми или домашними питомцами это растение представляет реальную угрозу.
Клещевина (Ricinus communis)
- Один из самых опасных природных токсинов.
- Запрещено сажать в семьях с детьми.
Клещевина привлекает большими декоративными листьями и быстрым ростом, но ее семена содержат рицин – смертельно опасное вещество. Даже микродоза этого яда поражает печень, почки, сердце, вызывает рвоту, диарею, судороги и летальный исход.
Лютик едкий (Ranunculus acris)
- Вызывает ожоги и раздражение кожи.
- Токсичен при употреблении.
Лютик часто растет в природе и на дачных участках. Однако его сок содержит протоанемонин – токсичное вещество, которое провоцирует химические ожоги, зуд и отеки кожи. При попадании в организм может вызвать интоксикацию, расстройства пищеварения и воспалительные процессы.
Волчьи ягоды (Daphne mezereum)
- Вызывает тошноту, головную боль, раздражение.
- Ягоды – смертельно опасны.
Запах цветов этого растения может вызвать головную боль, а его яркие плоды, особенно привлекательные для детей, содержат чрезвычайно токсичные вещества. Даже одна ягода может вызвать тяжелое отравление. Животные, которые случайно ее съедят, также под угрозой.
Дурман (Datura stramonium)
- Галлюциногенные свойства.
- Нарушение сознания, судороги, отравление.
Экзотический вид и душистые цветы могут ввести в заблуждение, но дурман – одно из самых опасных садовых растений. Алкалоиды в его листьях, семенах и цветах способны вызвать бред, спутанность сознания, галлюцинации. У детей и животных отравление наступает быстро и может быть тяжелым.
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