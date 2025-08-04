Что смотреть в августе: лучшие новые сериалы

Август 2025 года радует поклонников сериалов разнообразием новинок, от исторических драм до научно-фантастических триллеров. Зрителей ждут захватывающие истории, которые разворачиваются в разных эпохах и мирах, сочетая романтику, интриги, ужасы и политические драмы.

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Каждый сериал предлагает уникальный взгляд на человеческие судьбы, борьбу за справедливость или выживание в экстремальных условиях. Стриминговые платформы, такие как Netflix, Hulu, STARZ и Prime Video, подготовили впечатляющие релизы, которые привлекут внимание широкой аудитории.

OBOZ.UA предлагает узнать о семи самых ожидаемых премьерах месяца, которые достойны вашего внимания. Узнайте, какие истории очаруют вас этим летом.

Чужестранка: Кровь моей крови (Outlander: Blood of My Blood)

Этот приквел к культовому сериалу "Чужестранка" перенесет зрителей в две разные эпохи, рассказывая о любви родителей главных героев оригинала. В Шотландии XVIII века Эллен Маккензи и Брайан Фрейзер преодолевают социальные барьеры ради своих чувств. Тем временем в период Первой мировой войны, Джулия Мористон и Генри Бошан борются за свою любовь на фоне трагических событий.

Сериал обещает глубокие эмоции и историческую атмосферу, знакомые поклонникам оригинала. Премьера состоится 8 августа на STARZ, и это будет 10-серийное путешествие, полное драмы и романтики.

Чужой: Земля (Alien: Earth)

Научно-фантастический хоррор "Чужой: Земля" перенесет культовую франшизу на нашу планету, где после аварии космического корабля Магинот молодая женщина Венди и группа солдат сталкиваются с ксеноморфами. Эта история, разворачивающаяся за два года до событий оригинального фильма 1979 года, обещает напряженную атмосферу и жуткие встречи с внеземными существами.

Сериал от FX на Hulu, премьера которого запланирована на 12 августа, сочетает элементы ужасов и экшена. Зрители увидят, как человечество впервые столкнется с самой страшной угрозой галактики. Удастся ли героям выстоять против смертоносных созданий?

Бабочка (Butterfly)

Новый сериал "Бабочка" на Prime Video, стартующий 13 августа, обещает быть захватывающим триллером, который исследует сложные человеческие отношения и тайны. Сюжет сосредотачивается на молодом человеке, который оказывается в центре опасной игры, где каждый шаг может стать последним. Ее прошлое скрывает секреты, которые постепенно раскрываются, затягивая зрителей в водоворот интриг. Сможет ли главный герой распутать клубок лжи и выжить? Сериал сочетает психологическую драму с элементами саспенса, что делает его must-watch для любителей напряженных историй.

Благотворитель (The Rainmaker)

"Благотворитель" — это юридическая драма, которая стартует 15 августа на USA Network и перенесет зрителей в мир судебных интриг и моральных дилемм. Сюжет рассказывает о молодом адвокате, который борется за справедливость в сложных делах, противостоя влиятельным врагам. Его путь полон личных и профессиональных испытаний, которые проверяют его принципы. Удастся ли ему сохранить идеалы в жестоком мире? Сериал обещает динамичное развитие событий и харизматичных персонажей.

Запутанная история Аманды Нокс (The Twisted Tale of Amanda Knox)

Эта драма, выходящая 20 августа на Hulu, рассказывает реальную историю Аманды Нокс, несправедливо обвиненной в убийстве своей соседки по комнате. Сериал подробно освещает ее борьбу за доказательство невиновности, раскрывая эмоциональные и юридические перипетии, которые сопровождали это громкое дело. Каждый эпизод раскрывает новые детали, показывая, как медиа и общество повлияли на судьбу Аманды. Удастся ли ей восстановить свое имя? Сериал обещает быть напряженным и чувствительным, погружая зрителей в реальную драму. Премьера представит историю, которая до сих пор вызывает споры.

Заложник (Hostage)

Политический триллер "Заложник", стартующий 21 августа на Netflix, погружает зрителей в напряженный международный кризис. Когда похищают мужа премьер-министра Великобритании, а президент Франции получает угрозы, оба лидера вынуждены объединить усилия, несмотря на взаимное недоверие. Их решения могут изменить судьбу стран, но личное давление затрудняет выбор.

Удастся ли им найти выход из ловушки? Сериал обещает интригующий сюжет и глубокие характеры. Готовьтесь к драме, где ставки чрезвычайно высоки.

Двенадцать (Twelve)

Южнокорейский сериал "Двенадцать", премьера которого состоится 23 августа на KBS2, приглашает зрителей в фэнтезийный мир эпических сражений. История рассказывает о противостоянии двенадцати ангелов и злых духов, которые стремятся пробудить древнюю силу, чтобы покорить Корейский полуостров. Главный герой, которого играет Ма Дон Сок, ведет борьбу за сохранение мира, но цена может быть слишком высокой.

Удастся ли ангелам остановить хаос? Сериал сочетает экшен, фэнтези и культурные мотивы Кореи. Ожидайте зрелищную историю с яркими персонажами.

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