DC готовит еще почти 20 фильмов и сериалов в ближайшие годы: список

Компания DC готовит значительные изменения в своей линейке фильмов и сериалов на ближайшие годы. Руководители DC Studios, Джеймс Ганн и Питер Сафран, представили новую стратегию, имеющую целью создать более целостную и взаимосвязанную вселенную.

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Этот этап начнется с первой главы, получившей название "Боги и монстры". Чтобы не потеряться в потоке анонсов и новостей, OBOZ.UA собрал исчерпывающий список всех проектов, которые сейчас находятся в разработке. Эта информация позволит фанатам подготовиться к возрожденной Вселенной DC.

Миротворец, 2 сезон (21 августа 2025 года)

Второй сезон сериала "Миротворец" от Джеймса Ганна продолжит историю одноименного персонажа. Хотя детали сюжета остаются загадкой, Ганн намекнул в социальных сетях в октябре 2024 года на появление таинственного персонажа. Известно, что Рик Флег-старший, которого сыграет Фрэнк Грилло (ранее появился в "Creature Commandos"), станет антагонистом. Кроме того, у сериала будет спин-офф, посвященный Аманде Уоллер.

Супердевушка (26 июня 2026 года)

Новый фильм DCU представит обновленную версию Супердевушки. Проект, ранее известный как "Супердевушка: Женщина будущего", основанный на комиксе Тома Кинга и Билквис Эвели. Сюжет расскажет о героине, которая выросла на обломке Криптона, наблюдая гибель окружающих в ужасных условиях. Главную роль исполнит Милли Алкок, а режиссером выступит Крейг Гиллеспи.

Глиноликий (11 сентября 2026 года)

Фильм о Глиноликом, сценарий к которому написал Майк Фланаган, обещает быть уникальным сочетанием ужасов, триллера и трагедии с рейтингом R. Хотя Фланаган не будет режиссировать из-за телевизионных обязательств, постановку возглавит Джеймс Уоткинс ("Speak No Evil"). Главную роль сыграет Том Рис Харрис. Джеймс Ганн и Питер Сафран обещают жуткую историю, сосредоточенную на теме ужасов тела.

Бэтмен. Часть II (1 октября 2027 года)

Мэтт Ривз возвращается к режиссуре и написанию сценария для сиквела "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном в главной роли. Несмотря на изменения в Warner Bros. Discovery, проект подтвержден, а Ривз заключил многолетний контракт со студией. Сюжет остается неизвестным, но дата релиза перенесена на октябрь 2027 года после нескольких изменений.

Динамичный дуэт (30 июня 2028 года)

Анимационный фильм "Динамичный дуэт" расскажет историю происхождения двух Робинов — Дика Грейсона и Джейсона Тодда. Режиссер Артур Минц будет использовать уникальную технику, сочетая анимацию, кукольный театр, компьютерную графику и живую игру актеров. Проект создается студией Swaybox.

Фонари (начало 2026 года)

Сериал "Фонари" представит детективную драму в стиле "Настоящего детектива" о Зеленых Фонарях — Геле Джордане (Кайл Чандлер) и Джоне Стюарте (Аарон Пьер). Проект обещает увлекательную историю, сосредоточенную на этих культовых персонажах.

Мистер Миракл (в производстве)

Анимационный сериал для взрослых, основанный на комиксе Тома Кинга и Митча Джерадса, расскажет о Скотте Фри и его жене Биг Барде. Сюжет сосредоточится на войне между Апоколипсом и Новым Генезисом, где Дарксайд стремится завладеть Уравнением Антижизни. Режиссером и шоураннером выступает Том Кинг.

Проекты DC Studios в разработке:

Бэтмен: Храбрый и Смелый

Коммандос существ, 2 сезон

Авторитет

Болотное существо

Юные титаны

Бэйн и Дезстроук

Чудо-женщина

Уоллер ( спин-офф "Миротворца")

"Миротворца") Бустер Голд (Booster Gold)

Потерянный рай

Синий жук

Харли Квинн

Сержант Рок

Константин 2 (статус неизвестен)

Продолжение фильма "Константин" 2005 года с Киану Ривзом анонсировали в 2022 году. Сценарий пишет Акива Голдсман, а режиссером выступит Фрэнсис Лоуренс. Однако текущий статус проекта остается неизвестным.

OBOZ.UA ранее писал, когда DC перезапустит "Чудо-женщину" с новой актрисой в главной роли.

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