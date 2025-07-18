Что смотрят украинцы на Netflix: самые популярные сериалы

Netflix задает глобальные тренды, но в то же время позволяет увидеть и уникальные предпочтения отдельных стран. Украинская подборка топ-сериалов Netflix еженедельно обновляется. В новом рейтинге – громкие премьеры, продолжения мировых хитов, скандинавский нуар, подростковые драмы и даже сериалы о спорте.

Видео дня

Что смотрят украинские зрители – читайте в материале. Если вы ищете сериал на вечер – этот список станет отличным ориентиром

Игра в кальмара: Сезон 3

Жанр: триллер, антиутопия.

Страна: Южная Корея.

Новый сезон нашумевшего сериала о смертельных играх. Главные темы – выживание, моральный выбор и борьба с системой. В третьем сезоне появляются еще более опасные испытания, новые участники и более глубокое раскрытие социальной критики.

Под темным солнцем: Сезон 1

Жанр: психологический триллер, драма.

Темная, напряженная история о женщине, которая распутывает загадочные события, связанные с ее прошлым. Расследование ведет к шокирующим открытиям, и грань между реальностью и воображением постепенно исчезает.

Песочный человек: Сезон 2

Жанр: фэнтези, драма.

Страна: США.

Экранизация культового графического романа Нила Геймана. Морфей, Повелитель Снов, возвращается, чтобы восстановить баланс во вселенной, где сны и кошмары могут становиться реальностью. Второй сезон углубляет мифологию, конфликты и судьбы Вечных.

Песочный человек: Сезон 1

Начало великой саги о Морфее, который после долгого плена пытается вернуть контроль над царством Сна. Визуально роскошная, эмоционально глубокая и философская история о власти, потерях и фантазии.

Олимпо: Сезон 1

Жанр: спортивная драма, детектив.

Страна: Испания.

"Олимпо" – подростковая драма, разворачивающаяся в элитном спортивном центре Пиренеев, где готовят молодых спортсменов к Олимпиаде. В центре внимания – конкуренция, жесткая дисциплина, спонсорские контракты и психологическое давление. Главная героиня Амая – капитан сборной по синхронному плаванию – сталкивается с личными драмами, тайнами и моральным выбором после загадочного инцидента с подругой. Сериал исследует, какова настоящая цена победы.

Игра в кальмара: Сезон 2

Предыстория третьего сезона, которая раскрывает новых героев и еще более жесткие игры. Сюжет поднимает вопросы достоинства, выбора и стоимости жизни в мире, где все имеет цену.

Прибрежье: Сезон 1

Жанр: криминальная драма, нео-нуар.

В портовом городе две семьи оказываются втянутыми в опасную игру после загадочной аварии корабля. Расследование полиции грозит разоблачением давних тайн, поэтому семья Бакли вынуждена сплотиться, чтобы спасти себя. Бизнес-партнеры Кейн и Гарлан рискуют всем, чтобы удержать контроль. Между тем Бри Бакли подозревает заговор и начинает собственное расследование. Прошлое выходит наружу – и каждый должен сделать свой выбор.

Джинни и Джорджия: Сезон 3

Жанр: драма, комедия.

Возвращение к стандартному тандему – матери и дочери, которые пытаются строить новую жизнь несмотря на бремя прошлого. В новом сезоне обостряются отношения, растет напряжение между персонажами, и поднимаются темы идентичности, любви и выбора.

Отдел нераскрытых дел: Сезон 1

Жанр: детектив, триллер.

Страна: Дания.

Культовый скандинавский детектив. Инспектор Карл Мерк и его партнер расследуют нераскрытые дела прошлого. Каждая серия – отдельная криминальная история с мрачной атмосферой и глубокими моральными дилеммами.

Сирены

Жанр: криминальная драма, триллер.

Девон подозревает, что ее сестра Симона оказалась под токсичным влиянием загадочной миллиардерши Микаэлы Келл. Во время уикенда в поместье Микаэлы напряжение между сестрами растет, и Девон пытается вмешаться, но сама попадает в ловушку манипуляций. История о власти, зависимости и сестринстве разворачивается в психологическом триллере с мрачным подтекстом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в сериале "Гарри Поттер" от HBO утвердили актера на роль Волдеморта.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.