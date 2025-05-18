Чтобы не были горькими: чем надо подкормить огурцы

Огурец - один из самых популярных овощей на нашем столе. Однако даже самых больших любителей этого продукта может огорчить горечь, которая может ощущаться под кожурой на концах плода.

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Горький привкус вызывают кукурбитацины - природные вещества, которые плоды вырабатывают для защиты от разного рода стрессов. Какие именно стрессы вызывают такую реакцию, как их избежать и чем подкормить огурцы, чтобы они не горчили, разбирался OBOZ.UA.

Почему в огурцах накапливается горечь

Основными стрессовыми факторами, из-за которых в огурцах накапливаются кукурбитацины являются:

высокая температура окружающей среды;

неравномерный или нерегулярный полив;

недостаток затенения;

недостаток калия или избыток азота в почве;

сортовые особенности.

Устранение этих ошибок ухода поможет избежать развития горечи в плодах. Начать можно с отбора современных гибридных сортов, не склонных к накоплению кукурбитацинов. Также необходимо равномерно поливать огуречную грядку, не допуская пересыхания. Пригодится также мульчирование, которое защитит растение от перепадов влажности и температур. А еще важно вовремя собирать урожай, не допуская перезревания.

Чем подкормить огурцы, чтобы избежать горечи

Еще одна важная процедура, которая поможет защитить огурцы от накопления неприятных на вкус веществ, это правильная подкормка. Так важно не вносить в почву азотные удобрения после того, как растение зацветет. А вот какие средства помогут насытить плоды необходимыми элементами.

Древесная зола. В первую очередь она обеспечит огуречную лозу необходимым ей калием. А также добавит другие нужные для формирования вкусных и ровных плодов элементы.

Луковая шелуха. Это органическое удобрение закладывают в лунки во время высадки огурцов в открытый грунт. Она содержит азот, необходимый для наращивания зеленой массы на ранних этапах развития растения, а также защищает корни растения от вредителей и грибковых заболеваний.

Яичная скорлупа. Порошок из нее тоже можно подсыпать во время посадки огурцов. Скорлупа содержит много кальция и фтора, которые укрепляют растения.

Банановая кожура. В этих отходах содержатся магний и фосфор, которые необходимы для хорошего вкуса и плодоношения огурцов. Но бананы также содержат азот, поэтому они подходят только как удобрение для ранних стадий роста огуречной лозы.

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