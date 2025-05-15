Если почва холодная: как правильно высаживать растения

Нынешняя весна, хотя и начиналась с очень теплых дней, в целом выдалась холодной. Тем не менее, сезон высадки огорода все равно наступил, а это значит, что растения придется помещать в холодную почву.

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Опытные дачники утверждают, что уберечь овощи от стресса, вызванного холодом, возможно. OBOZ.UA собирал их советы.

Какой грунт можно назвать холодным

Даже в теплые весенние дни земля на грядках может оставаться недостаточно прогретой. Например, если ночью продолжаются заморозки. Однако, разные культуры нуждаются в разном состоянии субстрата.

Так теплолюбивые овощи, такие как помидоры, перец или баклажаны, не будут хорошо расти, если земля не прогрелась до 12-15 градусов на глубину 10 сантиметров. Огурцам, кабачкам и другим тыквенным нужна еще на несколько градусов более теплая земля - от +16 и выше. Если почва имеет более низкую от желаемой температуру, нужно принимать дополнительные меры.

Обогатите землю органикой

Такие органические удобрения, как компост или перегной, попадая в почву, продолжают разлагаться и перепревать, выделяя тепло. Поэтому готовить грядки к посевной нужно с помощью именно органических удобрений. Они также сделают землю более рыхлой и проницаемой для воздуха и воды, что поможет предотвратить застой влаги.

Не переливайте землю

Чем ниже температура земли и воздуха, тем медленнее испаряется из нее вода. Поэтому полив в холодные дни нужно свести к минимально необходимому. Не вносите воду под посевы, если земля все еще хоть немножко увлажнена. Особенно если прогноз погоды обещает заморозки на почве. В таком случае перенесите полив на утро.

Не забывайте накрывать посевы

Чтобы уберечь овощи от холода, накрывайте их на ночь. Используйте агроволокно или полиэтилен. Они не пропустят холодный воздух извне и удержат тепло, которое есть в почве. К тому же обеспечат легкий парниковый эффект, который благоприятен в период прорастания молодых растений. Для накрывания растений подойдут даже разрезанные пластиковые бутылки и картонные коробки. Главное - не оставлять посевы в самые холодные часы без защиты.

Готовьте семена перед посадкой

В холодном грунте семена прорастают медленнее, поэтому в условиях низких температур, посевной материал нужно стимулировать. Замочите семена перед посадкой и обработайте ускорителями роста и укоренителями. Если вы выращиваете овощи через рассаду, не спешите переносить их в открытый грунт, пока не установятся более-менее благоприятные погодные условия.

Высаживайте овощи в контейнеры и на приподнятые грядки

Меньший объем земли лучше прогревается, поэтому в холодную погоду неплохим решением будет посадить растения в небольшие контейнеры или обустроить на огороде приподнятые грядки. За несколько дней до посадки овощей, их можно накрыть черной пленкой или агроволокном. Темный цвет материала поможет притянуть больше солнечного тепла и лучше прогреть землю.

Закаляйте растения

Если вы выращиваете овощи через рассаду, не забудьте перед высадкой ее закалить. Примерно за 7-10 дней перед высадкой, начните на некоторое время выносить контейнеры с молодыми растениями на открытый воздух, чтобы они постепенно привыкали к внешним условиям. Начните с 30 минут и постепенно увеличивайте это время.

Высаживайте в самые теплые часы

Высадку растений проводите в районе полудня - когда солнце греет лучше всего. И проливайте грядки теплой водой, чтобы она делала землю более пригодной для молодых посевов. Оптимальная температура воды должна составлять примерно 30 градусов. Также можно обернуть корни рассады влажной бумагой или кокосовым волокном. Оно сохранит тепло и со временем разложится в земле. И ни в коем случае не высаживайте огород, если прогноз погоды в этот же день обещает ночные заморозки.

Используйте мульчу

Накрывание почвы органическими материалами дает сразу несколько преимуществ - оно удерживает влагу в земле, защищает от прорастания сорняков, а заодно сохраняет тепло в почве. Поэтому покройте только что посаженный огород слоем скошенной травы, торфа или соломы. Уберете, когда установится теплая погода.

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