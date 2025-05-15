Еще не поздно: что можно сажать на огороде даже в июне

Кажется, что в июне весенний сезон засева огорода уже позади и наступает время сосредоточиться на уходе за растениями и сборе урожая. Однако опытные огородники уверены: в начале лета можно подсевать различные виды зелени и некоторые овощи, чтобы иметь не один урожай молодых плодов.

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OBOZ.UA поинтересовался, какие культуры успеют дать урожай, если посадить их в июне. Что-то уродит вам молодой зеленью, а некоторые культуры дадут также и плоды.

Редиска

В июне хорошо высаживать среднеспелые сорта редиса. Этот овощ имеет достаточно короткий период развития корнеплода. Но ухаживать за такими посевами нужно будет весьма тщательно, ведь при условии длинного светового дня редиска быстро переходит в режим размножения и вкладывает силы в выращивание семян, а не корня.

Салат

Посеянные весной салаты разных сортов дают первый урожай еще в начале июня. Поскольку все лето еще впереди, можно посеять их во второй раз. В таком случае вы будете получать свежую молодую зелень в течение всего сезона. Подсевать салаты можно каждые две недели. Но обратите внимание на маркировку семян – салат должен относиться к летним сортам, чтобы хорошо расти в жару.

Свекла

Этот овощ ценен не только своими корнеплодами, все большую популярность набирает ботва свеклы как салатная зелень. Именно чтобы получить молодые, сочные и питательные листья и стоит подсеивать ее летом. Впрочем, скороспелые сорта могут дать даже урожай корнеплодов, если посеять их в начале июня. Однако не стоит сажать свеклу на том же участке, откуда вы только что собрали урожай этого овоща – он быстро истощает землю и вторая волна будет иметь мало питательных веществ для качественного роста.

Укроп

Листочки этой ароматной травы быстро грубеют, именно поэтому укроп рекомендуют подсевать все лето, чтобы постоянно иметь свежую зелень. Засевайте растение раз в 10-15 дней, а чтобы оно проросло быстрее, перед этим замочите семена в горячей воде, а затем продержите их несколько дней в тепле. И не забывайте поливать всходы – в условиях засухи укроп грубеет очень быстро.

Морковь

Этот овощ относят к медленно всходящим – на это у семян моркови уходит от двух недель до месяца. Поэтому семена для июньского высаживания нужно закладывать в землю уже в мае. Тем не менее, к концу лета вы получите второй урожай молодого и сочного корнеплода. Правда, храниться такая морковь долго не будет – ее нужно будет употребить сразу.

Стручковая фасоль

Чтобы растение хорошо проросло, сухие семена нужно замочить в воде, а затем посеять так, чтобы всходы имели опоры, чтобы виться по ним вверх. К концу лета вы получите молодую фасоль для супов и рагу. При посадке рядом нескольких сортов фасоли урожайность культуры увеличивается.

Зеленый лук

Так же, как свекла, посеянный в июне лук даст урожай не корнеплодов, а свежей зелени. Грядку перед посевом нужно вспахать, как следует разрыхлив землю, а затем тщательно поливать посевы, чтобы зелень росла нежной и не приобретала горький вкус.

Шпинат

Чтобы созреть, шпинату нужно примерно 55 дней. Поэтому его подсевают, начиная с апреля, каждые две недели. Но, для досева шпината летом лучше выбирать ранние сорта этого листового овоща.

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