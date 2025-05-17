Чтобы пощекотать нервы: лучшие фильмы ужасов 2024 года

Новые истории расширили горизонты жанра хоррор. Готические легенды, психологические кошмары, мистические расследования и постапокалиптические катастрофы создают особую атмосферу. Среди самых заметных лент, вышедших в 2024 году, и авторское кино, и зрелищные хорроры для большого экрана, и глубокие триллеры, работающие с темами веры, одержимости и выживания.

Видео дня

Если вы ищете, что посмотреть на выходных, OBOZ.UA предлагает интересную подборку. Фильмы ужасов 2024 года демонстрируют, что жанр становится все смелее и разнообразнее.

Собитарель душ

Напряженный криминальный хоррор с мистическим подтекстом. Спецагент ФБР расследует дело серийного убийцы, который оставляет следы оккультных ритуалов. Становится все очевиднее: его действия выходят за рамки логики, а зло – не всегда человеческое. Остросюжетный фильм с атмосферой 70-х и ощутимым сатанинским ужасом.

Носферату

Роберт Эггерс снова доказывает, что знает, как пугать зрителя. Его версия классической истории – это готический кошмар с вампиром, который приходит не просто пить кровь, а разрушать саму суть жизни. Стилистически безупречная лента с причудливой визуальностью и медленным, гипнотическим темпом.

Субстанция

Деми Мур в неожиданной, смелой роли. Ее героиня – телезвезда, стремящаяся вернуть молодость через новый экспериментальный препарат. Но красота здесь имеет цену: она начинает буквально раздваиваться, терять себя и контроль над телом. Фильм ужасает телесностью, метафорой возрастной дискриминации и феминизмом в стиле body horror.

Ночь с дьяволом

Действие происходит в 1977 году во время прямого эфира ток-шоу. Ведущий решает шокировать зрителей на Хэллоуин, но приглашенная гостья открывает ворота в ад. Демоническая сила входит не только в студию, но и в дома зрителей.

Проклятая дева

Готический фольклорный хоррор о женщине, которая решает уйти в монастырь. Но со временем она узнает, что в стенах обители скрываются страшные тайны и древнее проклятие. Темная атмосфера, вера, изоляция и ужас, вызревающий из тишины – все, что нужно для классического готического триллера.

Эбигейл

Криминальный триллер с вампирской начинкой. Группа похитителей удерживает молодую девочку в загородном доме, но не догадывается, что она – не совсем ребенок. И начинает охоту на них. Динамичный, кровавый, с черным юмором и неожиданными сюжетными поворотами.

Тихое место: День первый

Приквел к популярной франшизе. Зрители видят первые часы вторжения монстров, реагирующих на звук. Главная героиня пытается выжить в хаосе Нью-Йорка. Тревожный и динамичный фильм-катастрофа, который не теряет эмоциональной глубины.

Еретик

Психологический триллер на стыке религии, ужаса и философии. Двое миссионерок оказываются в доме загадочного мистера Рида. Он устраивает им серию ловушек и "экзаменов веры", граничащих с жестоким психологическим насилием.

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